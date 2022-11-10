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Visa приєдналася до Diia City та стала резидентом проєкту

10 ноября 2022 г., 16:25

Visa – світовий лідер у галузі цифрових платежів – приєдналася до Diia City, повідомив Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації. Резидентство дозволить компанії користуватися найкращими правовими та податковими умовами в Європі. А також поглибить співпрацю з українським IT-сектором та пришвидшить розвиток безготівкової економіки України.

В українському офісі Visa працює близько 140 працівників, які відповідають за розвиток платіжних технологій у 17 країнах. Разом з компанією «Мінцифра» реалізувала багато спільних проєктів. Серед них – відбудова центру «Дія.Бізнес» у Бучі, відкриття маркетплейсу «Made with bravery» тощо.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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