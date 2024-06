Visa Pay – платформа «платежі як послуга», орієнтована на мобільні пристрої

3 июня 2024 г., 12:40

В рамках щорічного Visa Payments Forum CEMEA-2024, що охоплює регіон Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки, компанія Visa представила нові продукти та послуги. За останні п’ять років способи здійснення та отримання платежів змінилися кардинальніше, ніж за попередні 50, і новітні технології представляють новий досвід платежів, який трансформує торгівлю та рух грошей у таких сферах, як електронна комерція, особисті покупки в магазині та безшовні грошові перекази.

Зокрема Visa представила пакет нових рішень, які підтримують цифрову ідентифікацію, безшовну онлайн-оплату, гнучкі платежі, приймання електронних платежів мікропідприємцями й захист платежів з рахунку на рахунок.

Технологія гнучких облікових даних Visa Flexible Credential дозволить одному картковому продукту перемикатися між методами оплати, надаючи споживачам право вибору. Тепер власники карток зможуть легко встановлювати параметри або вибирати, що вони використовуватимуть: дебетову картку, кредитні кошти, оплату частинами, бонусні бали або навіть платіж в іншій валюті.

Приблизно 120 млн офіційних і неофіційних мікропідприємців в регіоні CEMEA все ще не приймають цифрові платежі, тому Visa розробляє нові способи здійснення електронних оплат для фізичних та віртуальних карток. Цьогоріч для всіх торговців стануть доступні такі нові способи здійснення та отримання платежів на мобільних пристроях: Push-платежі через USSD; приймання платежів мікропідприємцями; Tap to Phone тощо.

Створений на основі найновіших стандартів автентифікації Fast Identity Online (FIDO) інструмент Visa Payment Passkey Service дає змогу підтвердити особу споживача та надати дозвіл на проведення онлайн-платежу за допомогою швидкого сканування його чи її біометричних даних, наприклад, обличчя чи відбитка пальця. Під час покупок в інтернеті ключі доступу Visa замінюють паролі чи одноразові коди, роблячи транзакції простішими та безпечнішими.

Також Visa впроваджує сервіс Click to Pay, щоб забезпечити більш безшовний і безпечний процес оплати в широкому масштабі. Споживачам будуть потрібні лише електронна пошта, номер телефону або Visa Payment Passkey, щоб сплачувати онлайн. Крім того, на багатьох ринках у всьому світі Visa співпрацюватиме з емітентами, щоб вбудувати функції Click to Pay і Visa Payment Passkey Service у нові картки Visa, усуваючи необхідність вводити дані картки та паролі від початку користування карткою. Click to Pay уже доступний у регіоні CEMEA, в тому числі в Україні.

Крім того, компанія презентувала Visa Pay, нову платформу формату «платежі як послуга» (payments-as-a-service) цифрових платежів і взаємосумісних грошових переказів, орієнтованих на мобільні пристрої. Платформа Visa Pay включає різноманітні можливості проведення платежів та надає банкам послуги для швидкого розгортання інноваційних рішень, як-от цифрова емісія, ініціювання платежів, оплата в один доторк (tap-to-pay), запобігання шахрайству та управління ризиками, платформи цифрових гаманців тощо.

