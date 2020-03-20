Виртуальный йога-тренер поможет и при карантине

20 марта 2020 г., 18:05

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Занятия спортом – один из наиболее эффективных способов укрепления иммунитета. И решение Panasonic может помочь решить эту задачу в условиях социального дистанцирования, которое рекомендуется во время нынешней пандемии.



Компания Panasonic впервые продемонстрировала разработанного ею виртуального тренера по йоге на выставке CES2020. Думается, что он окажется полезным не только для тех, кто стесняется сделать первые шаги в освоении премудростей йоги в группе, но во время карантина. Суть этой разработки в следующем: перед вами просто серый коврик, расстеленный перед темной стеной, в которую вмонтированы камеры и датчики. На нее же проецируются показатели человека и трехмерный образ его виртуального тренера.



Для начала тренировки пользователю нужно просто поудобнее встать на коврик и несколько секунд спокойно постоять, чтобы система определила и выдала его данные и базовый настрой. Камеры бесконтактно отслеживают пульс, частоту и скорость морганий, положение бровей и рта, температуру тела. На основе полученных данных система определяет силу и модальность испытываемых человеком эмоций - от полного неудовольствия собой до крайнего самодовольства и другие состояния (страх, беспокойство, раздражение, дискомфорт, скука, усталость, расслабленность, легкость, счастье, радость и т.д.). Результаты визуализируются в виде диаграммы прямо не стене.



Затем система сможет предложить подходящую программу тренировок с учетом уровня индивидуальной подготовки пользователя. На стене перед ним появится 3D-изображение виртуального тренера, показывающего асаны, а также его собственный образ. Так что, повторяя упражнения, человек сможет видеть себя со стороны и при необходимости корректировать свои действия. Система при этом будет постоянно отслеживать положение человеческого тела в пространстве и в процентах оценивать точность выполнения заданных асан.



Еще одна интересная функция – бесконтактное отслеживание нагрузки (напряжения) на отдельные группы мышц. Чтобы пользователь в буквальном смысле не надорвался, система сможет постоянно контролировать и подсвечивать на виртуальном контуре его тела участки, испытывающие разную степень напряжения. Понять ее очень просто – чем выше температура цвета (от синего до красного), тем выше нагрузка и риск. Так что человек сможет вовремя остановиться, либо будет лучше контролировать выполнение упражнений на конкретные части тела.



По окончании тренировки виртуальный йога-тренер выдаст результаты и рекомендации на будущее. И еще разок проверит эмоциональное состояние, которое обязательно улучшится.



Как видим, информационные технологии уже добрались до тех сфер, в которых прежде было сложно представить их применение. Понятно, что подобное решение вряд ли окажется массовым уже на старте. На мой взгляд, символично уже его появление.

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