Віртуальна реальність без шолома?

10 октября 2022 г., 16:24

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Рішення стартапу Brelyon, яке було вперше продемонстровано на виставці CES 2022, покликане зняти здавалося б нерозв'язну суперечність - домогтися ефекту занурення у віртуальну реальність і водночас обійтися без шолома, що викликає дискомфорт від тривалого носіння.



Тема віртуальної реальності, яка раніше користувалася великою увагою, останнім часом поменшала в популярності. Однією з причин тому є досить обтяжливе носіння шолома. Але чи можна домогтися достатнього ступеня занурення у віртуальні світи без використання шолома? Саме на досягнення такого компромісу і націлюється

стартап Brelyon зі своїм оригінальним монітором.



Зізнаюся, мені не довелося особисто переконатися в тому, що продемонстроване на виставці CES 2022 рішення Brelyon дає змогу домогтися ефекту занурення у віртуальний простір. Однак підтвердженням його перспективності стало нещодавнє оголошення інвестицій у цей стартап, зокрема й такої солідної компанії, як Lockheed Martin. Загалом оголошено про вкладення 15 млн дол. Так що ж привернуло такі вкладення?



Про суть своєї розробки стартап Brelyon не розповідає в деталях, зупиняючись лише на описі одержуваних з його допомогою ефектів. Тому і ми не будемо занурюватися в технологічні нюанси. Отже, розроблений компанією монітор описується модним виразом "світлове поле". Для отримання належного ефекту глибини зображення спостерігач має розташуватися від нього на відстані в межах 5-50 см. Це пов'язано з тим, що сам дисплей вигнутий у двох напрямках - горизонтальному і вертикальному, тому потрібно перебувати в зоні його фокусування.



При розмірі екрана 13х30 дюймів він дає змогу сформувати зображення з діагоналлю 122 дюйми. За словами CEO Brelyon Бармака Хезмата (Barmak Heshmat), у межах поля зору 111 градусів досягається розширення площі екрана в п'ять разів. При цьому не страждає, а ні роздільна здатність, що становить від 4K до 8K, а ні частота кадрів.



Секрет розробки полягає в тому, що на відміну від автостереоскопічних і мультифокальних дисплеїв для тривимірного застосування, Brelyon прагне представити глядачеві віртуальні панорамні двомірні зображення. Замість того, щоб генерувати зображення, розташовані на різній відстані від очей, дисплей Brelyon зі світловим полем має "розріджену глибину", орієнтовану на створення ілюзії великого занурювального зображення.



І судячи з того, що в цю технологію інвестувала компанія Lockheed Martin, можна припустити, що вона вбачає її потенціал у застосуванні до своєї сфери - комп'ютерного конструювання та проєктування. Буде цікаво поспостерігати за розвитком цієї розробки.



А вам було б корисно попрацювати з подібним дисплеєм, який дає змогу значно розширити поле зору?

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