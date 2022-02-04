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Виробник пам'яті Goodram завершив перший етап розширення заводу у Польшi

4 февраля 2022 г., 15:15
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Компанія Wilk Elektronik S.A., польський виробник комп'ютерної пам'яті та накопичувачів під брендами Goodram та IRDM, інформує про закінчення першого етапу робіт з нарощування виробничих потужностей у Лазісках.

Зараз закінчено будівництво 14-метрової споруди, яка має вмістити багатоповерховий склад та новий виробничий цех. Таким чином, площа компанії з нинішніх 3000 квадратних метрів збільшиться ще на 1140 м2 у складсько-логістичний зоні та на 1200 м2 у виробничій зоні.

«Окрім обладнання та машин у новому цеху, інвестиції у розширення фірми складуть близько п'яти мільйонів доларів. Це найбільша інвестиція для нас з моменту запуску заводу у 2003 році», - говорить Веслав Вілк, президент Wilk Elektronik S.A.

Наслідком розширення заводу стануть нові робочі місця. Компанія анонсує набір у всі організаційні підрозділи. Кандидати знайдуть тут низку привабливих пропозицій щодо роботи, пов'язаної з виробництвом. А завдяки тому, що Wilk Elektronik SA працює на міжнародному рівні, компанія також відкрита для людей, які знають іноземні мови та хочуть займатися міжнародними продажами, маркетингом чи закупівлями.

У грудні було завершено будівельні роботи, пов'язані з основним корпусом. Будівля була накрита дахом, що дозволило провести операцію з реконструкції головного розподільчого пункту, що живить усе виробництво. Наступні операції заплановані на другу половину року, і підготовка до них вже розпочалася. Зараз ведуться роботи, пов'язані з монтажем обладнання. Далі буде етап внутрішнього оздоблення та підготовки офісних приміщень. Компанія планує завершити роботи з розширення у другій половині 2022 року.

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