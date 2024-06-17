Виробництво смартфонів у І кв. зросло на 18,7%

17 июня 2024 г., 15:45

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TrendForce повідомляє, що в першому кварталі минулого року постачальники значно знизили виробничі плани через значне накопичення запасів у каналах збуту. Як наслідок, навіть незважаючи на те, що виробництво смартфонів у першому кварталі 2024 року було нижчим за допандемічний рівень у понад 300 мільйонів одиниць, воно все одно досягло вражаючого зростання на 18,7% у річному обчисленні. А загальний обсяг відвантажень склав 296 мільйонів пристроїв.

Глобальні споживчі витрати були обмежені високою інфляцією та геополітичними конфліктами, що призвело до більш консервативного підходу. Крім того, агресивне виробництво деяких брендів у першому кварталі призвело до збільшення запасів у каналах збуту, які необхідно спочатку скоригувати. Як наслідок, TrendForce не має оптимістичних прогнозів щодо обсягів виробництва у другому кварталі, прогнозуючи зниження на 5-10% порівняно з попереднім кварталом.

У першому кварталі до першої шістки світових виробників за часткою ринку виробництва увійшли Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO, Transsion і Vivo. Разом на ці компанії припадає майже 80% частки ринку.

Samsung у першому кварталі випустила 59,5 млн пристроїв, забезпечивши собі найбільшу частку ринку. На серію Galaxy S24, яка виграла від ажіотажу навколо штучного інтелекту, припало 22,5% виробництва в першому кварталі, що на 20% більше, ніж у минулорічній серії Galaxy S23. Однак через низькі показники серії A на зарубіжних ринках очікується, що в другому кварталі виробництво знизиться до рівня нижче 55 мільйонів одиниць - з потенційним падінням більш ніж на 10%.

У першому кварталі Apple зіткнулася зі зниженням продажів на китайському ринку, що призвело до падіння річного виробництва до 47,9 млн одиниць. Цей спад спричинив кілька коригувань у ланцюжку постачання компонентів, хоча плани виробництва чипів залишилися незмінними. TrendForce стверджує, що другий квартал потрапляє в розрив продуктової ітерації для Apple, і очікується, що виробництво знизиться приблизно на 10%.

Xiaomi (включаючи Xiaomi, Redmi та Poco) подолала минулорічні проблеми з великими запасами, досягнувши загального обсягу виробництва у 41,1 мільйона пристроїв у першому кварталі та посівши третє місце у світі за часткою ринку. Починаючи з другої половини 2023 року, виробник займався поповненням запасів і збільшенням інвестицій на ринках, що розвиваються. Як наслідок, його ринкова стратегія перейшла від пасивного скорочення запасів до більш оптимістичного підходу. Однак, зважаючи на відсутність суттєвого покращення світової економіки та інтенсивну конкуренцію на ринках, що розвиваються, Xiaomi прагне зберегти рівень виробництва у другому кварталі на рівні першого.

Oppo (включаючи Oppo, OnePlus і Realme) випустила загалом 33,8 мільйона пристроїв у першому кварталі, посівши четверте місце за часткою ринку. Бренд зіткнувся зі значною конкуренцією в Китаї з боку Honor, що вплинуло на його продажі, незважаючи на незначне зростання на ринках, що розвиваються, таких як Індія. В результаті, зростання Oppo в першому кварталі в річному обчисленні відставало від інших Android-брендів з нижчими базами. У другому кварталі компанія планує зберегти виробництво на рівні першого кварталу. Крім того, після програного патентного позову проти фінського телекомунікаційного гіганта Nokia та подальшого врегулювання, Oppo планує повернутися на німецький ринок у другому півріччі.

У першому кварталі цього року Oppo продовжила оптимістичну динаміку, яка була досягнута в минулому році, коли зростання становило майже 50% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У першому кварталі бренд виробив близько 29,8 млн одиниць продукції, досягнувши вражаючого річного зростання і посівши п'яте місце у світі. Однак агресивне виробництво в першому кварталі в поєднанні з конкуренцією з Samsung, Xiaomi та Lenovo на ринку бюджетних смартфонів призвело до накопичення товарних запасів. TrendForce прогнозує зниження виробництва Transition щонайменше на 15% у другому кварталі.

Vivo (включаючи Vivo та iQoo) виробила і відвантажила 21,7 млн пристроїв у першому кварталі, посівши шосте місце за часткою ринку. У другому кварталі Vivo планує випустити розширені моделі своєї флагманської серії X100 та скористатися перевагами фестивалю шопінгу «618», щоб підтримати рівень виробництва першого кварталу.

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