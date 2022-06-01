Вийшов новий список TOP500 суперкомп'ютерів

1 июня 2022 г., 11:25

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Вийшло 59 видання TOP500 найбільш продуктивних обчислювальних систем.



Перше місце зараз займає система Frontier в Окріджській національній лабораторії (ORNL) у США. Система заснована на новітній архітектурі HPE Cray EX235a та оснащена процесорами AMD EPYC 64C 2GHz (сумарно 8 730 112 ядер), має показник енергоефективності 52,23 гігафлопс/Ватт і покладається на гігабітну мережу Ethernet для передачі даних.



Однак нещодавня розробка системи Frontier дозволила машині подолати бар’єр 1 exaflop. З точним показником HPL 1,102 Exaflop/s, Frontier є не лише найпотужнішим суперкомп’ютером, який коли-небудь існував, але й першою справжньою машиною екзамасштабу.



Першу позицію останні два роки поспіль займала система Fugaku з Центра обчислювальних наук RIKEN (R-CCS) у м. Кобе, Японія. Дотримуючись свого попереднього контрольного показника HPL 442 PFlop/s, Fugaku опустився до № 2 у списку. Враховуючи той факт, що теоретичний пік Fugaku знаходиться вище бар’єру 1 екзафлоп, є підстави також називати цю систему потенційно ексамасштабною машиною. Однак Frontier є єдиною системою, яка вже може продемонструвати це в тесті HPL.



Ще однією зміною в ТОП-10 є з'явлення системи LUMI з EUROHPC/CSC, що у Фінляндії. І одразу нова система вийшла на третє місце - суперкомп'ютер має 1 110 144 ядра та показник HPL майже у 152 Пфлоп/с. LUMI також примітна тим, що це найбільша система в Європі.



Нарешті, ще одна зміна в ТОП-10 відбулася на місці № 10 з новим доповненням системи Adastra, яка розроблена французької GENCI-CINES. Це рішення по HPL має 46,1 Pflop/s і є другою за потужністю машиною в Європі після LUMI.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист