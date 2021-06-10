ViewSonic выпустила мониторы серии ELITE с технологией NVIDIA Reflex

10 июня 2021 г., 15:15

0

Tweet

Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель, представил новые профессиональные игровые мониторов серии ELITE с новейшей технологией NVIDIA Reflex и G-Sync.



Как отмечается, мониторы ViewSonic ELITE XG251G и XG271QG с минимальной задержкой для быстрых ресурсоёмких игр обеспечивают точность и чёткость изображения благодаря большому количеству кадров в секунду (FPS), высокой частоте обновления до 360 Гц и ведущему в отрасли времени отклика — 1 мс (GTG).



Модель ELITE XG251G — первый монитор ELITE диагональю 24,5 дюйма с высочайшей скоростью обновления 360 Гц. Устройство ELITE XG271QG работает при 240 Гц. Оба монитора с возможностями NVIDIA Reflex и G-Sync отличаются высокой частотой обновления и сверхбыстрым откликом. Устройства имеют 99-процентный охват пространства Adobe и яркостью 400 нт.



Экосистема NVIDIA Reflex разработана для уменьшения задержки и времени отклика и призвана обеспечить геймерам тактическое преимущество в виртуальных баталиях. Задержка системы — это время, которое требуется сигналу от периферии (мыши или клавиатуры), чтобы повлиять на происходящее на экране в реальном времени.



Встроенная система Reflex Latency Analyzer считывает общую задержку системы и точно измеряет производительность центрального и графического процессоров, чтобы каждое нажатие клавиш считывалось за миллисекунды. Опциональный режим Low Latency увеличивает мощность графического процессора, не ухудшая качество изображения, чтобы геймеры могли использовать настройки производительности по максимуму и наслаждаться кинематографичным изображением.



Как сообщили представители Diweave, новинки уже можно заказать у компании.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!