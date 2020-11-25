ViewSonic выпустила мониторы ColorPro VP68a, аттестованные Pantone

25 ноября 2020 г., 16:15

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Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель представил два новых мониторасерии ColorPro VP68a VP2768a (27”) и VP2468a (24”), аттестованных и одобренных Pantone.



«Линейка профессиональных мониторов ViewSonic VP обеспечивает постоянную и точную цветопередачу в соответствии с отраслевыми стандартами цвета, — отметил Оскар Лин, руководитель бизнес-подразделения мониторов корпорации ViewSonic. — Благодаря 100%-точной цветопередаче и аттестации от компании Pantone новая серия мониторов VP68a устанавливает новый высочайший стандарт цветопередачи в соответствии с требованиями профессиональных пользователей касательно повышения производительности и эффективности рабочего процесса».



Pantone — это стандартный язык цвета, который играет важную роль в каждодневном рабочем процессе для дизайнеров, рекламной и полиграфической индустрии, разработчиков и производителей самой различной продукции. Все мониторы серии VP68a проверяются и предварительно калибруются в заводских условиях с помощью цветовых тестов. Мониторы VP2768a и VP2468a были признаны соответствующими предъявляемым Pantone требованиям, пройдя полную проверку методом моделирования 2161 цвета веера системы смесевых цветов Pantone Formula Guide.



Мониторы серии VP68a также оснащены двумя уникальными режимами для дальтоников: моделирование дальтонизма и фильтр дальтонизма. Эти функции помогают как профессионалам в области работы с цветом, так и конечным пользователям понять то, как видят изображение те, кто страдает дальтонизмом, и позволяют последним лучше видеть детали на экране монитора.



Благодаря решению «один кабель USB-C» и несколько дополнительных интерфейсов для подключения мониторы VP68a могут быстро передавать видео и аудио, а также обеспечивают мощность заряда до 90 Вт для ноутбуков и смартфонов. Возможность подключения через один кабель USB-C делает мониторы более удобным и эффективным решением для использования на современных предприятиях и в дизайнерских студиях.

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