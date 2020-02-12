ViewSonic представила технологии визуализации для систем беспроводных презентаций и совместной работы

12 февраля 2020 г., 12:26

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Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель на выставке Integrated Systems Europe 2020 (ISE) представит новейшие технологии для систем беспроводных презентаций и совместного использования дисплеев.

На выставке ViewSonic продемонстрирует систему для интеграции сенсорных дисплеев TD-серии с ПО POS-терминалов. Отличительной чертой таких POS-решений является комплексный подход, ориентированный на сферу услуг, он позволяет оптимизировать процесс оформления заказов, обслуживания, доставки и оплаты.



ViewSonic также покажет новый продукт, дополняющий TD-серию, — сенсорный дисплей TD2455 с 10 точками мультисенсорного ввода. Устройство, как отмечает производитель, идеально подходит для использования в офисных помещениях, конференц-залах, а также во время проведения встреч и совещаний. Дисплей оснащен USB Type-C, который позволяет передавать данные, аудио, видео и питание по одному кабелю. Технология, реализованная в DisplayPort, обеспечивает возможность последовательной передачи аудио- и видеопотока (Daisy Chain).



TD2455 также включает в себя решение для цифровой подписи с возможностью перьевого ввода. Оно может быть полезно для банковских учреждений. Такое решение предназначено для замены традиционной подписи более эффективной электронной для обеспечения безбумажного документооборота. Дисплей имеет размер от 5 до 22 дюймов. Шифрование и процесс верификации обеспечивают высокий уровень безопасности для компаний и их заказчиков.



Интерактивный дисплей ViewSonic IFP70 предлагает эффективное корпоративное решение в области бесперебойной конференц-связи, которое упрощает ведение совместной работы. Дисплеи этой серии были разработаны с учетом интеллектуальных пространств IoT и сертифицированы по программе Microsoft Azure IoT.



Еще одна новинка, которую корпорация ViewSonic покажет на выставке, — это коммерческий дисплей серии CDE20. Он позволяет проводить беспроводные презентации, не ограничивая организаторов в выборе устройств и площадок. Встроенные функции совместного использования экрана позволяют нескольким пользователям участвовать в конференциях и одновременно обмениваться контентом как на площадке проведения мероприятия, так и по сети.



Среди других решений, интегрированных в дисплей, — myViewBoard Box, инструмент для совместного использования экрана при групповых презентациях, а также myViewBoard Direct, аппаратное устройство, которое осуществляет потоковую передачу аудио/видео с экрана, камеры или любого другого устройства на внешний дисплей. Новые устройства поддерживают различные сценарии совместного использования экрана, что позволяет пользователям легко подключаться к myViewBoard, получая при этом множество преимуществ.

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