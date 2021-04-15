ViewSonic представила мониторы, оптимизированные для удаленной работы

15 апреля 2021 г., 15:42

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Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель, представил серию мониторов, разработанных в соответствии с принципами удалённой работы, ставшей повсеместной в последний год.



Как отмечается, Дополнительные точки доступа к рабочему месту – из дома или в дороге – становятся нормой, а мониторы с полным набором функций помогают существенно оптимизировать выполнение повседневных рабочих задач. Компания ViewSonic предлагает обширный портфель решений, которые делают рабочий процесс более гибким и эффективным: мониторы VG2440V и VG2740V с высококачественными встроенными веб-камерами, монитор VG3456 с ультрашироким экраном и док-станцией USB-C и портативные мониторы VA1655.



По заявлению производителя проводить встречу, находясь дома, — совсем не то же самое, что в оборудованном конференц-зале. Для решения этой проблемы компания ViewSonic представляет мониторы VG2440V с диагональю 24″ и VG2740V с диагональю 27″. Их встроенные видеокамеры и разрешение Full HD обеспечивают высокое качество видеоконференций и онлайн-трансляций, а встроенные динамики и микрофоны – чистейший звук. Обе модели эргономичны, у них регулируется уровень наклона, а веб-камера размещена на уровне глаз пользователя. Всё это еще больше приближает виртуальное общение к реальному и улучшает общее впечатление от проводимых встреч в онлайн-режиме.



ViewSonic VG3456 — это ультраширокий монитор формата 21:9 с диагональю 34″ и с высоким разрешением WQHD. Установив программное обеспечение vDisplay Manager, пользователь сможет увеличить рабочее пространство, разделив экран на несколько рабочих зон. Также с установкой ПО пользователь получает возможность увеличивать изображения, настраивать автозапуск приложений и максимально использовать возможности многозадачности. Встроенная док-станция USB-C поддерживает подключение по сети Ethernet, что превращает монитор в ИТ-хаб, который способен работать как зарядное устройство до 90 Вт, передавать данные, подключаться к Интернету, а также к аудио-, видео- и другим периферийным устройствам, делая рабочее место дома удобнее, а работу – продуктивнее.



В дополнение к своим прежним портативным мониторам с разрешением Full HD и диагональю 15,6″ – сенсорной модели TD1655 и монитору VG1655 – компания ViewSonic выпустила лёгкий монитор VA1655. Вместе со своим пластиковым чехлом, удобным и для переноски, и для установки, он весит всего 710 грамм. Часть задней панели монитора превращается в ножку-подставку, при этом можно менять угол наклона монитора и устанавливать его как в книжной, так и в альбомной ориентации. Это особенно пригодится тем пользователям, кто хотел бы оперативно менять параметры рабочего пространства, не будучи скованным ограничениями одного экрана, даже находясь в дороге.

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