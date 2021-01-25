ViewSonic объявила масштабное расширение линейки Elite

25 января 2021 г., 15:45

0

Tweet

Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель объявил масштабное расширение линейки мониторов ViewSonic ELITE.



Как отмечается, список новых моделей включает в себя как бюджетные мониторы с разрешением 1080p и частотой обновления 240 Гц, так и модели с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц с однокабельным подключением по HDMI 2.1.



В частности представлен XG320U - 32-дюймовый монитор с IPS матрицей, частотой обновления 144 Гц и аппаратным разрешением 4K (3840 x 2160), поддерживающий технологию AMD FreeSync Premium Pro. Устройство также снабжено VESA DisplayHDR 600 и охватывает цветовое пространство Adobe на 99 %. Его яркость - 600 кд/м2, а время отклика составляет 1 мс (MPRT) с технологией PureXP. Набор портов подключения: HDMI 2.1, DisplayPort, USB-A/B и аудиовыход.



Монитор XG320Q получил 32-дюймовую IPS-матрицу с аппаратным разрешением 2K (2560 x 1440) и частотой обновления 165 Гц. Он поддерживает технологию G-SYNC, VESA DisplayHDR 600, охватывает цветовое пространство Adobe на 99 % и обладает временем отклика 1 мс с технологией PureXP (MPRT).



Устройство XG321UG – 4K-монитор с диагональю 32 дюйма, частотой обновления 144 Гц и поддержкой G-SYNC Ultimate с NVIDIA Reflex. XG321UG поддерживает VESA DisplayHDR 1000 и охватывает цветовое пространство Adobe на 99 %. Благодаря яркости в 1400 кд/м2 и мини-светодиодной подсветке в 1152 зонах, передающей яркое освещение и глубокие тени.



Еще один монитор XG271QG с диагональю 27 дюймов имеет разрешение 2K (2560 x 1440), время отклика 1 мс и поддержку G-SYNC с NVIDIA Reflex. Модель также поддерживает VESA DisplayHDR 400 и охватывает цветового пространства Adobe на 99 %. Подключение возможно по HDMI 2.0, DisplayPort, USB-A/B, а также аудиовыходу.



Также было анонсировано бюджетное решениеXG2431 – монитор с диагональю 24 дюйма, матрицей IPS и аппаратным разрешением 1080p (1920 x 1080). Частота обновления – 240 Гц, время отклика — 1 мс. XG2431 совместим с VESA DisplayHDR 400 и поддерживает технологию AMD FreeSync Premium.



О ценах на новые продукты и сроки их доступности будет сообщено отдельно.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U