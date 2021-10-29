ViewSonic выпустила ViewBoard Box для превращения аудиторий в иммерсивные цифровые учебные площадки

29 октября 2021 г., 14:35

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Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель представил ViewBoard Box — самонастраиваемое устройства размером с ладонь, которое работает с совместимыми дисплеями, мониторами и проекторами.



Решение обеспечивает мгновенный доступ к экосистеме myViewBoard и повышает эффективность сотрудничества и совместной работы на учебных площадках. Более того, устройство помогает оптимизировать рабочий процесс за счет дистанционного централизованного управления дисплеями при помощи myViewBoard Manager.



Сегодня мы наблюдаем изменения, которые претерпевает процесс обучения, например, ускоренная цифровизация аудиторий для очного обучения или интенсивное развитие дистанционного обучения, отмечают в компании. Экосистема myViewBoard, специально созданная для повышения эффективности общения и совместной работы, уже помогает более чем 4 миллионам клиентов. ViewBoard Box должна помочь в том, чтобы эта мощная визуальная платформа обучения стала доступна еще большему числу преподавателей, студентов и учебных учреждений - без необходимости значительной модернизации своей ИТ-инфраструктуры.



ViewBoard Box — это решение для обновления существующих дисплеев, чтобы аудитории с myViewBoard Suite можно было использовать с повышенной эффективностью. Система обеспечивает централизованное и защищенное управление дисплеями при помощи myViewBoard Manager. Приложение открывает возможности дистанционного контроля всех подключенных устройств, также пользователи могут изменять их рабочие настройки, транслировать созданные сообщения на нескольких устройствах, отслеживать метрику устройств, например, питание или использование данных, при этом все действия выполняются одним нажатием на панели управления.



Подчеркивается, что после простого подключения к любым дисплеям через HDMI ViewBoard Box мгновенно превращает дисплей в интерактивное устройство и обеспечивает возможности обучения с эффектом присутствия при помощи myViewBoard. Этот универсальный программный комплекс содержит цифровые инструменты коллективного использования лекционной доски, большое количество цифрового образовательного контента в виде клипов myViewBoard Clips и Originals, а также беспроводные средства общей демонстрации экрана при помощи дисплея myViewBoard для упрощения группового сотрудничества.



ViewBoard Box оснащен шестиядерным высокопроизводительным процессором, малый размер и получает питание через Ethernet (PoE), что позволяет избежать установки отдельного источника питания и загромождения пространства. В результате упрощается установка, обеспечивается экономия дополнительных ресурсов и требуется меньше средств для прокладки новых кабелей.

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