ViewSonic анонсувала проєктори X1-4K Pro та X2-4K Pro

25 октября 2024 г., 16:35

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Компанія ViewSonic представила два нових проєктори – X1-4K Pro та X2-4K Pro. Вони створені для покращення ігрового досвіду на консолях, забезпечуючи зображення з роздільною здатністю QHD (1440p) та надшвидкою частотою оновлення 120 Гц, що має забезпечити плавний ігровий процес і деталізовану графіку на екрані понад 100 дюймів. На додаток до візуальної якості у форматі 4K UHD, вбудовані динаміки Harman Kardon зі звуком кінематографічного рівня, а інтегрована система Google TV надає доступ до широкого спектра потокових сервісів, створюючи досвід домашніх розваг, що занурюють.



«У порівнянні з традиційними ігровими дисплеями, проєктори пропонують неперевершений рівень занурення та більшу гнучкість установки, тому не дивно, що вони стають дедалі популярнішими серед геймерів на консолях», – зазначив Дін Цай, генеральний директор підрозділу проєкторів та LED-дисплеїв ViewSonic. «Відображаючи цю тенденцію, минулого року ми представили перші у світі ігрові проєктори “Designed for Xbox” – X1-4K і X2-4K, які встановили нові стандарти в галузі та отримали позитивні відгуки від ринку. Тепер ми раді представити їх оновлені версії – X1-4K Pro і X2-4K Pro. Ці моделі не лише покращують візуальні ефекти, але й оснащені вбудованою системою Google TV, пропонуючи комплексне рішення для широкого спектра домашніх розваг».



Проєктори X1-4K Pro та X2-4K Pro пропонують роздільну здатність QHD (1440p) з частотою 120 Гц. Наднизька затримка введення 4,2 мс та частота оновлення 240 Гц (при роздільній здатності 1080p) дозволяють геймерам у змагальних іграх повністю зануритися в дію, отримуючи неймовірну точність та швидкість реакції.



Завдяки 0,65-дюймовому чипу DMD з високим коефіцієнтом контрастності проєктори передають темні сцени з винятковою чіткістю та глибиною, дозволяючи користувачам насолоджуватися кожною деталлю.



Проєктори X1-4K Pro та X2-4K Pro поєднують ігри та розваги, виступаючи в ролі багатофункціональних центрів домашніх розваг. Завдяки вбудованій системі Google TV користувачі отримують прямий доступ до популярних потокових сервісів, таких як Netflix, YouTube та Disney+, без необхідності додаткових пристроїв. Користувачі можуть насолоджуватися улюбленим контентом у роздільній здатності 4K UHD із підтримкою HDR. Додаткові можливості надає підтримка HDMI eARC, що дозволяє інтегрувати зовнішні аудіосистеми для створення аудіовізуального середовища як для перегляду кіно, так і для ігор.



Проєктори X1-4K Pro та X2-4K Pro досить легко встановлюються і перетворюють будь-який простір на сучасну ігрову або домашню кінозону. Проєктор X1-4K Pro оснащений вертикальним зсувом об'єктива, що дозволяє регулювати вертикальне положення зображення без необхідності переміщувати сам проєктор, що особливо зручно для адаптації до наявного інтер’єру. Короткофокусний X2-4K Pro націлено на компактні приміщення, забезпечуючи проєкцію зображення діагоналлю 100 дюймів з відстані 1,5 метра. Обидві моделі оснащені функцією корекції трапецієподібних викривлень по горизонталі та вертикалі, а також чотирикутною регуляцією для точного налаштування зображення, що гарантує рівні проєкції навіть при встановленні збоку.



Наявність моделей та ціни можуть варіюватися залежно від країни. Обидва проєктори очікуються в Азії в листопаді, а в Європі — у січні 2025 року.

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