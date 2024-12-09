Відсутність чіткого плану у Intel призводить до падіння акцій компанії

9 декабря 2024 г., 11:45

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Як пише Bloomberg, після раптового звільнення головного виконавчого директора Intel через п'ять днів акції компанії впали на 13%. Це стало найгіршим тижнем за останні три місяці.

Цього року акції чипмейкера впали на 58%, що є найгіршим річним показником принаймні з 1983 року.

«Якщо ви хочете, щоб управління було безсистемним і безкермовим, давайте призначимо на цю посаду двох людей, - заявив Кім Форрест (Kim Forrest), головний інвестиційний директор і засновник Bokeh Capital Partners. - Цей настрій лежить в основі розпродажу акцій цього тижня: хоча зміна керівництва Пета Гелсингера затягнулася, для інвесторів це, можливо, краще, ніж відсутність чітких вказівок на те, що буде далі».

Тимчасовий co-CEO Девід Зінснер (David Zinsner ) виступив на конференції UBS в середу, сподіваючись заспокоїти інвесторів, повторивши останні рекомендації компанії і заявивши, що вона буде жорстко контролювати капітальні витрати. Це не спрацювало: акції продовжили падати, а аналітики Lynx на чолі з Кей Сі Раджкумаром (KC Rajkumar) назвали презентацію «пустопорожньою» і заявили, що Зінснер упустив можливість почати все з чистого аркуша.

Відхід Гелсінгера - це остання подія в похмурому році. Intel не змогла закріпитися на стрімко зростаючому ринку прискорювачів штучного інтелекту, в той час як переорієнтація на виробництво чипів для інших компаній була дорогою і повільною. Катастрофічний звіт про прибутки влітку призвів до того, що аналітики знизили рейтинги компанії, а її акції стали найгіршим у Philadelphia Semiconductor Index цього року.

Консенсус-рейтинг акцій - показник співвідношення рейтингів «купувати», «тримати» і «продавати» - становить 2,96 з п'яти можливих, що є найнижчим показником з березня 2023 року. Лише сім з 52 аналітиків, які відстежує Bloomberg, рекомендують купувати акції Intel.

Поки не знайдено нового генерального директора, багато аналітиків та інвесторів залишаються осторонь. Деякі з них кажуть, що не впевнені в тому, що будь-який потенційний кандидат може зайняти місце Гелсінгера.

«Я думав, що Гелсінгер був найкращим генеральним директором для Intel. Він був найсильнішим кандидатом, здатним здійснити поворот у розвитку компанії, - зазначив Хенді Сусанто (Hendi Susanto), портфельний менеджер Gabelli Funds. - Я не можу скласти список кандидатів, які мають сильний виробничий досвід. Це дуже складне завдання».

На думку аналітиків Citi на чолі з Крістофером Денлі (Christopher Danley) кандидатам, серед яких голова Marvell Technology Метт Мерфі (Matt Murphy) та колишній генеральний директор Cadence Design Systems Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan), не вистачає виробничого досвіду, технічної кмітливості, досвіду роботи в Intel та з процесорами.

Томас Мартін (Thomas Martin), старший портфельний менеджер Globalt Investments, зазначив, що існує багато невизначеності щодо різних бізнесів Intel і того, як їх слід оцінювати. Він також застеріг, що відновлення компаній може бути тривалим. «GE вдалося це зробити, але це зайняло десятиліття, а чіпи є більш конкурентним бізнесом, - сказав Мартін. - Очевидно, що Intel не коштує нуль, але ви повинні мати талант і знання, щоб знати, що з ним робити, а це непросте завдання».

Зараз капіталізація Intel складає 90 млрд дол., у грудні минулого року вона коштувала у два с половиною рази дорожче, а у березні 2021 більш ниж, чим у три рази.

На цьому фоні ринкова вартість AMD зараз 224,9 млрд дол., а TSMC - 852,2 млрд дол. Не кажучи вже про NVIDIA з її 3,49 трл дол.

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