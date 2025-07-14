Відстеження еволюції ШІ за допомогою патентів

14 июля 2025 г., 17:05

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Наступний розділ у триваючій сазі про технології ШІ вже близько: агентний ШІ (agentic AI). Ось останнє оновлення IFI CLAIMS щодо патентної частини історії ШІ, включаючи інформацію про гравців, які захищають винаходи на всіх фронтах ШІ.

З кінця 2022 р., коли ChatGPT з'явився на ринку, частиною арени ШІ, увагу громадськості привернув генеративний ШІ та його здатність створювати контент, який відчувається майже – або, можливо, повністю! – людським.

Хоча світ залишається захопленим GenAI, ця галузь продовжує розширювати межі. Поточні крайні межі розвитку зосереджуються навколо підмножини GenAI, яка називається агентним ШІ. У чому різниця? Агентний ШІ – це більше, ніж просто навчання на даних та створення контенту. У цій ітерації ШІ «агент» вчиться на минулому і, як такий, може покращити свою продуктивність у майбутньому. Агенти ще більше схожі на людей тим, що вони можуть обробляти дані, міркувати, адаптуватися до змін, а потім діяти без додаткового людського втручання, яке б їх керувало.

Компанії починають бачити потенціал у тому, щоб працівники мали «асистентів», які допомагають їм виконувати завдання, звільняючи співробітників для виконання роботи вищого рівня.

IFI CLAIMS завжди шукає сигнали в патентах до передових технологій. Компанія шукала документи заявок на патенти протягом останніх чотирнадцяти місяців, щоб зрозуміти, яке місце займає генеративний ШІ в широкій картині штучного інтелекту. Загальна класифікація патентів на ШІ включає такі технології, як машинне навчання, штучні нейронні мережі, обробка природної мови та обчислення на основі біологічних моделей. Патентні таксономії для GenAI — програм, що створюють текст, відео, зображення та аудіо — включають великі мовні моделі з архітектурою вбудовування слів, змагальні мережі та нейронні мережі, які називаються генеративними попередньо навченими трансформаторами (звідси походить абревіатура GPT).

Якщо розглядати патенти на ШІ за останні 10 років, то лідирує Google. У світовому масштабі пошуковий гігант отримав 1837 патентів на ШІ, випередивши Samsung та Huawei. Google володіє приблизно на 50% більше патентів, ніж Microsoft, і майже вдвічі більше, ніж IBM на світовій арені.

Генеративний штучний інтелект з'явився наприкінці 2022 р. з появою ChatGPT. Але патентний клас, що закладає основу GenAI, — це швидкозростаюча технологія. Вона називається «обчислювальні механізми на основі біологічних моделей», що сприяло розвитку медицини, мікробіології та вірусології, оскільки вчені використовують дані та обчислювальну потужність для моделювання та прогнозування реакції організмів за різних умов. Глибоке навчання, таке як те, що потрібне в згорткових нейронних мережах, є однією з фундаментальних технологій цього класу.

Оскільки інвестиції в GenAI набирають обертів на ринку, такі компанії, як Nvidia та Google, протягом останнього року найбільше зосереджувалися на патентуванні винаходів, що захищають основи технології: зображення, мовлення, текст та створення відео. Nvidia лідирує у відео та зображеннях; Microsoft - в тексті, а Google є лідером у сфері мовлення. IBM спрямовує значну частину своїх патентних зусиль на мовлення, текст та відео, тоді як Adobe зосереджується переважно на зображеннях, тексті та відео.

Агентний ШІ є останнім проривом у величезному ландшафті ШІ. Технологія все ще знаходиться на початковому етапі розвитку, але ажіотаж навколо цієї автономної технології ШІ, здатної міркувати та адаптуватися до нових середовищ, планувати та виконувати робочі процеси, зростає. І потенційне застосування агентного ШІ в таких галузях, як охорона здоров'я, фінанси та транспорт, є багатообіцяючим, як тільки технологія буде більш розвиненою.

В січні китайська компанія під назвою DeepSeek зробила різку появу з моделлю ШІ, яка, за словами компанії, була такою ж хорошою, як одна з моделей міркувань OpenAI, але за значно меншу ціну.

Тож не завадить поглянути на патентний портфель DeepSeek. Було знайдено заявку від березня 2024 року: метод побудови набору даних для навчання моделі ШІ.

Можна зібрати підказки, розглянувши технології, які охоплює патент. Основна класифікація цього патенту — G06N 5/00, яка зосереджена на вилученні правил з даних. Це небагато, але якою б не була загальна патентна стратегія DeepSeek, ця конкретна технологія настільки важлива для компанії, що вона шукає захисту.

Коли IFI CLAIMS минулого року провела перше сканування OpenAI, вона виявила менше п'яти патентів, що було дивно для такої інноваційної компанії. Припустимо, що творець ChatGPT може значною мірою спиратися на комерційні таємниці для захисту своїх інновацій. Цього року аналіз показує, що OpenAI набагато активніше захищає свої винаходи патентами; було знайдено 39 патентів під час цієї останньої перевірки, що узгоджується з визнанням компанією «ролі, яку патенти відіграють у технологічному ландшафті». Компанія шукає патенти як у США, так і в усьому світі. Найкращою технологією, яку компанія прагне отримати, є машинне навчання, а також G06F 40/30, клас, що стосується дискурсу та представлення діалогів.

Компанія також винаходить механізми розробки ПЗ в документації програм та створенні вихідного коду. Пошук інформації та нейронні мережі є додатковими ключовими технологіями для цього стартапу. OpenAI заявляє, що використовуватиме свої патенти лише в оборонних цілях — «доки жодна зі сторін не погрожуватиме або не пред'являтиме претензій» до компанії.

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