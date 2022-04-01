1 апреля 2022 г., 11:45

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Як повідомляє Міністерство енергетики України за минулу добу відновлено електропостачання понад 71,8 тисячам споживачів.

Зокрема, у Донецькій області – 27,6 тисячам, Київській – 15,6 тисячам, Сумській – 14,8 тисячам, Харківській – 7 тисячам, Миколаївській – 4,7 тисячам, Житомирській – 1 тисячі, Запорізькій – 799 споживачам, Херсонській – 400 абонентам.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути світло й тепло українським громадянам.



Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.



Станом на 31 березня в Україні залишаються знеструмленими понад 1339 населених пунктів, загалом понад 925,7 тисяч споживачів.



Енергосистема України збалансована та працює стабільно. Частота в мережі на нормативному рівні 50 Гц.



В мережі стабільно працюють всі види електростанцій, забезпечуючи електроенергією всіх українських споживачів.



Всі чотири діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.



Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.



Всі ГЕС та ГАЕС, що входять до структури Укргідроенерго, працюють згідно диспетчерського графіку та виконують свої зобов’язання щодо регулювання частоти і потужності енергосистеми країни. Станції готові до пропуску весняної повені.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист