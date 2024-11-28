Відновлення європейського ринку смартфонів триває - поставки у ІІІ кв. зросли на 8%

28 ноября 2024 г., 15:25

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Європейський ринок смартфонів продовжив своє відновлення третій квартал поспіль, згідно з даними Counterpoint Research. У ІІІ кв. 2024 року зафіксовано зростання поставок на 8% у річному обчисленні.

Відновлення можна в першу чергу пояснити стійким макроекономічним покращенням, що пожвавило споживчий попит. А також поверненням до відносно нормального бізнесу багатьох виробників після несприятливого 2023 року.

«Зростання протягом трьох кварталів поспіль підтверджує повернення споживчої довіри після важкого 2023 року. Однак через певну невизначеність щодо доступності Apple Intelligence на ринках ЄС, а також сприйняття відсутності значних оновлень в iPhone 16 порівняно з iPhone 15, компанія не побачила суперциклу оновлення, який очікувався на початку року. Незважаючи на те, що продажі Apple у ІІІ кв. зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року, початковий попит на iPhone 16 відставав від попиту на iPhone 15 у 2023 році, що, в свою чергу, обмежило річне зростання в Західній Європі лише до 2%. Тим часом у Центральній та Східній Європі було зафіксовано збільшення продажів на 17% у річному обчисленні завдяки сильному зростанню суббрендів Samsung, HONOR і Transition, а також TECNO та itel», прокоментував ринковий сценарій, асоційований директор Counterpoint Ян Стрияк (Jan Stryjak).

Аналітик також заявив, що він очікує традиційно сильний кінець року завдяки акціям Чорної п'ятниці та різдвянних продажів. Деякі виробники, такі як Google, навіть почали раніше, уклавши кілька значних угод. А з запуском Apple Intelligence у Великобританії, найбільшому ринку Apple в Європі, в грудні, Apple може розраховувати на успішне завершення року. «Інші OEM-виробники, такі як Samsung, HONOR і Google, також повинні побачити зростання продажів у четвертому кварталі, але основна увага, швидше за все, буде прикута до Apple», зазначив він.

Samsung зберегла лідерство і зросла на 9% р/р, хоча це було значною мірою пов'язано з дуже низькою базою в третьому кварталі 2023 року. Завдяки запуску Galaxy S24 FE і Galaxy A16 у жовтні Samsung має побачити подальше зростання, але її лідерство на ринку буде оскаржене Apple у четвертому кварталі.

У III кв. Apple зросла на 10% р/р, але знову ж таки, це було значною мірою на низькій базі. Незважаючи на високі початкові продажі iPhone 16, попит на нього знизився порівняно з iPhone 15 минулого року. Тим не менш, Apple, як завжди, буде боротися за лідерство на ринку в фінальному кварталі року.

Продажі Xiaomi в Європі знизилися на 5% р/р, зіткнувшись з конкуренцією з боку Google та інших китайських виробників у Західній Європі, де вони зменшилися на 17%. Однак це падіння було компенсоване зростанням на 2% в Центральній та Східній Європі, де компанія зберегла лідерство на ринку, незважаючи на сильне зростання з боку Samsung.

Продажі Realme зросли на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року завдяки стабільно високим показникам у Південній та Східній Європі. Але бренд перебуває під тиском Google та HONOR у Західній Європі та Transition у Східній Європі.

Амбітні плани HONOR в Європі приносять свої плоди: зростання на 30% у річному обчисленні допомогло компанії повернути собі п'яте місце в рейтингу та відтіснити TECNO.

У 2024 році Google розширила свою доступність на нові ринки, такі як Естонія, Фінляндія, Угорщина, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія та Фінляндія. На цьому тлі продажі пристроїв Pixel у третьому кварталі зросли більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Google - це виробник, за яким слід пильно стежити у 2025 році, зазначають у Counterpoint.

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