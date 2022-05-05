Відновлення роботи мобільного звʼязку та інтернету продовжується

5 мая 2022 г., 11:53

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Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила про роботу мобільного звʼязку, інтернету та цифрового телебачення станом на 19:00 4 травня 2022 року.



Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку та оператори роблять усе можливе, щоб українці могли додзвонитися близьким.



На Херсонщині повернувся мобільний зв’язок у Київстара та lifecell. Хоча покриття не всюди ідеальне, українці можуть зателефонувати своїм рідним та друзям й викликати екстрені служби.



Відновлюють роботу мережі в Херсонській області й ремонтні бригади Укртелекому. Наразі інтернет-послуги доступні у 120 населених пунктах. Укртелекомівці також завершили ремонтні роботи на магістральній лінії в Харківській області.



Водночас фахівці Київстару відновили зв'язок у чотирьох населених пунктах Київської області: Блиставиці, Богданах, Кодрі, Пісківці. Та покращили зв’язок у Іванкові, де запрацювали дві додаткові базові станції. Ще одна додаткова базова станція стала до строю в Чернігові.



Команда lifecell оперативно повернула зв’язок у Львові та околицях міста. Після вчорашньої ракетної атаки були проблеми з електропостачанням, що призвело до перебоїв у роботі 20 базових станцій.



Водночас lifecell в інтересах ДСНС у Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях підключив багатоканальні номери для переадресації дзвінків на номер 101, щоб місцеві жителі могли без проблем здійснювати виклики до екстрених служб.

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