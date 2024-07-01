Відкрито освітній простір для підготовки фахівців з цифрової трансформації держави

1 июля 2024 г., 17:25

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У листопаді минулого року Міністерство цифрової трансформації України запустило новий освітній проєкт для лідерів цифрової трансформації – CDTO Campus. Його мета – забезпечити державу кваліфікованими фахівцями для реалізації цифрових реформ, а також підготувати та підтримати держслужбовців, які працюють у сфері цифрової трансформації.

Тепер в Києві почав працювати освітній простір CDTO Campus де студенти зможуть відвідувати офлайн-лекції. Приміщення обладнане всім необхідним для продуктивного навчання, налагодження партнерств та ефективної комунікації між студентами.

«55 заступників із цифрової трансформації вже працюють у міністерствах, обласних адміністраціях та міських радах. Однак країні потрібно ще понад 1500 CDTO, які розвиватимуть цифрову трансформацію на місцях», – зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Для студентів передбачено навчання за довгостроковими, короткостроковими та індивідуальними програмами. Зараз тривають довготривала програма «Цифрова трансформація в публічному врядуванні» (9 місяців) та короткотривала «UNDP: Лідерська програма для жінок у цифровізації держпослуг» (6 місяців).

Також під час відкриття освітнього простору представлено нову довготривалу програму для підтримки та розвитку громад у сфері цифровізації. Вона допоможе громадам ефективно впроваджувати цифрові технології, підвищувати прозорість і результативність місцевого управління.

Крім того, оголошено учасників, які навчатимуться за лідерською програмою «Створюємо цифрове майбутнє». Вони, зокрема, відвідають інтенсив у Школі публічної політики Маккорта при Джорджтаунському університеті у Вашингтоні, США.

Проєкт передбачає змішану систему навчання: учасники можуть відвідувати заняття в Києві в новому просторі CDTO Campus або долучитися дистанційно. На завершення офлайн-модулів студенти отримують доступ до коротких відеолекцій та інтерактивних завдань у спеціальному мобільному застосунку CDTO Campus.

Серед лекторів – професіонали з реальним досвідом у цифровій трансформації держсектору та лідери думок у сфері цифровізації. Вони вже втілили успішні проєкти та готові ділитися своїми знаннями з наступним поколінням цифрових лідерів. Також міжнародні експерти з провідних навчальних закладів, бізнес-фахівці з топових компаній та профільні державні діячі з усього світу.

CDTO Campus втілюється Фондом Східна Європа, фінансується Visa Foundation, Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) і підтримується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, у співпраці з Digitality GovTech Centre of Excellence, під патронатом Міністерства цифрової трансформації України. Технологічний партнер простору – компанія Cisco. Коворкінг для GovTech-лідерів створено за підтримки Visa.

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