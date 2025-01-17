Відкрито деталі майбутнього суперкомп'ютера у Los Alamos National Laboratory

17 января 2025 г., 14:35

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Міністерство енергетики США опублікувало подробиці про новий суперкомп'ютер, який буде встановлений у Лос-Аламоській національній лабораторії (шт. Нью-Мексико) у 2027 році.



Система, що отримала назву ATS-5, замінить 30-петафлопсний комп'ютер ATS-3 Crossroads, який, за словами Міністерства енергетики, «добігає кінця свого терміну служби».



Згідно із заявою Міністерства енергетики, основна мета ATS-5 - підтримка зусиль Національної адміністрації з ядерної безпеки (NNSA) з підтримання ядерних запасів шляхом виконання «деяких із наймасштабніших робочих навантажень із 3D-моделювання».



NNSA і Міністерство енергетики раніше співпрацювали у створенні найпотужнішого у світі суперкомп'ютера El Capitan продуктивністю 1,742 ексафлопса. Система, що розташована в Ліверморській національній лабораторії імені Лоуренса в Каліфорнії, була офіційно відкрита 9 січня 2025 року.



У документах, опублікованих Міністерством енергетики, стверджують, що ATS-5 зможе скоротити час виконання цих симуляцій, відомих як симуляції героїчного класу, з кількох місяців до кількох днів, забезпечуючи водночас можливість одночасного виконання кількох симуляцій героїчного класу.



Департамент також повідомив, що в конструкцію системи ATS-5 будуть закладені «численні архітектурні удосконалення», які допоможуть досягти цілей проєкту. Серед них - поліпшення пропускної здатності пам'яті, підвищення ефективності та архітектурне різноманіття.



«Досягнення цих цілей дасть змогу розробникам зброї, аналітикам і вченим-обчислювачам більш регулярно використовувати сучасні симулятори героїчного класу для підтримки сертифікації та оцінок управління запасами, щоб забезпечити безпеку, збереження та надійність ядерного запасу країни», - ідеться в заяві на сайті Національної лабораторії Лос-Аламоса.



Міністерство енергетики сподівається укласти контракт на будівництво в травні 2025 року, а лабораторія має отримати систему наприкінці 2026 або на початку 2027 року. Цільова дата розгортання системи ATS-5 - серпень-вересень 2027 року.



Хоча інформація про обчислювальну потужність ATS-5 не розголошується, Міністерство енергетики назвало систему «першою постекскалаційною системою NNSA».



У документах, опублікованих міністерством, ідеться про те, що суперкомп'ютер споживатиме не більше ніж 20 МВт енергії, що робить його ефективнішим, ніж інші екзафлопсні системи США.



На сьогодні El Capitan і Frontier, єдині дві екзафлопсні системи, що входять до Top500, споживають понад 20 МВт енергії.

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