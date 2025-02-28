Відкриті дані щомісяця заощаджують час та гроші 16 млн українців

28 февраля 2025 г., 17:25

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Офіс ефективного регулювання (BRDO) проаналізував онлайн-сервіси, створені на основі відкритих державних даних, і встановив, що цими ресурсами щомісяця користуються до 16 млн осіб. Аналіз кількості користувачів відкритих даних проводився за допомогою платформи SimilarWeb у період з листопада 2024 року по січень 2025 року.

Наявні онлайн-сервіси в Україні експерти BRDO умовно поділили їх на дві основні групи: сервіси на основі відкритих даних, які включають обробку, аналіз і презентацію інформації у формі відкритих даних (до прикладу, YouControl); сервіси з використанням відкритих даних, у яких ці дані застосовуються для підвищення зручності користувачів або створення додаткових послуг (до прикладу, Auto.Ria).

За результатами аналізу BRDO, протягом трьох обраних місяців від 3,3 до 5,5 млн осіб щомісяця користувалися сервісами, створеними на основі відкритих даних, а від 9,1 до 10,7 млн користувачів – сервісами, що використовують відкриті дані. Загальна кількість користувачів онлайн-сервісів, які так чи інакше залучають відкриті дані, становила від 11,6 до 16,2 млн осіб щомісяця, що становить 39-55% від усіх українських інтернет-користувачів.

П’ятірку найбільш популярних категорій сервісів, створених на основі або з використанням відкритих даних за останні три місяці очолили: медицина (5,9 млн українців шукають і бронюють ліки через Tabletki.ua); авто (2,56 млн людей перевіряють авто на Auto.Ria або сплачують штрафи); бізнес (1,38 млн користувачів моніторять компанії через YouControl чи Opendatabot); транспорт (1,1 млн українців планують маршрути громадським транспортом з EasyWay); юриспруденція (228 тис. людей користуються ZakonOnline).

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