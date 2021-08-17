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Видеокарты Intel будут выпускаться под маркой Intel Arc

17 августа 2021 г., 9:25

Видеокарты Intel будут выпускаться под маркой Intel Arc

Компания Intel провела специальную виртуальную презентацию, на которой представила новую марку Arc.

Грядущие графические продукты Intel Arc будут основаны на микроархитектуре Xe HPG, которая, по уверениям компании, обеспечит масштабируемость и эффективность вычислений с расширенными графическими функциями.

Видеокарты Intel будут выпускаться под маркой Intel Arc

Alchemist, первое поколение продуктов Intel Arc, будет включать аппаратную трассировку лучей и суперсэмплинг на основе искусственного интеллекта, а также полную поддержку DirectX 12 Ultimate.

Во время презентации прозвучала информация о том, что Intel за Alchemist последуют продукты под кодовыми именями Battlemage, Celestial и Druid. Кроме того, отмечалось, что решения будут представлены как для десктопов, так и ноутбуков.

Продукты Alchemist появятся в первом квартале 2022 года. Как сообщила Intel,более подробные сведения появятся позже в 2021 году.

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