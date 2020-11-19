Видеокарты AMD Radeon RX 6800 обойдутся от $579

19 ноября 2020 г., 12:35

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По сообщению AMD, стартовали продажа видеокарт AMD Radeon RX 6800-й серии. Модельный ряд включает видеокарту Radeon RX 6800, которая нацелена на желающих перейти на игры в разрешении 4К, и Radeon RX 6800 XT, обеспечивающую геймплей высшего класса со сверхвысокой частотой обновления в 4К-играх.

Radeon RX 6800 и RX 6800 XT доступны в магазинах розничной торговли и на сайте AMD.com по рекомендованной розничной цене USD 579 и USD 649 соответственно.



Видеокарты Radeon RX 6800-й серии построены на архитектуре AMD RDNA 2, которая предлагает ряд инноваций, в том числе применение передовых методов энергосбережения для высокопроизводительных вычислительных блоков для повышения энергоэффективности до 30% за цикл на вычислительный блок. В ее состав также входит новая технология AMD Infinity Cache, обеспечивающая увеличение удельной пропускной способности на Ватт до 2,4 раз по сравнению с архитектурными решениями на базе RDNA и памятью GDDR6.

Кроме того, поддержка трассировки лучей для новых видеокарт Radeon расширилась, так как Gearbox Publishing и Counterplay Games планируют включить DXR 1.1 raytracing в Godfall. Сообщается о доступности обновленного драйвера Radeon Software с поддержкой этой функции нового поколения.

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