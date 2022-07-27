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Від уряду Франції українські медики отримають 10 тисяч ноутбуків

27 июля 2022 г., 10:35

Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, уряд Франції надасть українським медикам 10 тисяч ноутбуків.

"Наші лікарі - герої. Щодня вони рятують життя людей. Часто під ворожими обстрілами.
Щоб медикам було простіше працювати та спілкуватися з пацієнтами онлайн, кожного з них важливо забезпечити якісним інтернетом та комп’ютером. Це важлива частина плану з цифровізації медичної сфери", заявив Михайло Федоров.

Судячи з фото постачаться будуть ноутбуки виробництва компанії Dell.

"Дякуємо Міністерству економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції за підтримку нашої з МОЗ ініціативи", підкреслив міністр.

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