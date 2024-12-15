Від приватної хмари до Machine Learning. Досвід Kernel – вебінар 17 грудня! 

Бажаєте дізнатися як українська компанія може скористатися перевагами штучного інтелекту для розвитку агробізнесу?

Запрошуємо вас на вебінар компанії De Novo який відбудеться 17 грудня 2024 року з 15 до 17 години.Під час заходу Вадим Литвинов, Head of IT infrastructure Kernel Digital, поділиться практичним досвідом впровадження AI/ML-проєктів в агросекторі на основі хмарних сервісів та розповість про розвиток digital-проєктів Kernel разом з De Novo - Від приватної хмари до Machine Learning. Ви дізнаєтесь про переваги AI/ML-рішень та як вони вплинули на розвиток бізнеса компанії.