Від приватної хмари до Machine Learning. Досвід Kernel – вебінар 17 грудня! 

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Бажаєте дізнатися як українська компанія може скористатися перевагами штучного інтелекту для розвитку агробізнесу?
Запрошуємо вас на вебінар компанії De Novo який відбудеться 17 грудня 2024 року з 15 до 17 години.Під час заходу Вадим Литвинов, Head of IT infrastructure Kernel Digital, поділиться практичним досвідом впровадження AI/ML-проєктів в агросекторі на основі хмарних сервісів та розповість про розвиток digital-проєктів Kernel разом з De Novo - Від приватної хмари до Machine Learning. Ви дізнаєтесь про переваги AI/ML-рішень та як вони вплинули на розвиток бізнеса компанії.
Окрім того, Геннадій Карпов, CTO De Novo, розповість про те у яких напрямках національні оператори можуть запропонувати гідну альтернативу рішенням світових гравців.
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15:00 Вступне слово - Максим Агеєв, CEO De Novo
15:05 «Розвиток Digital проєктів Kernel. Від приватної хмари до Machine Learning» - Вадим Литвинов, Head of IT infrastructure Kernel Digital
15:50 перерва
16:05 «Українська хмара та AWS-AZURE-GCP - Smart vs Porsche. Чи є альтернатива реальною?» - Геннадій Карпов, CTO De Novo
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