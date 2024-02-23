Від початку року CERT-UA зафіксувала вдвічі більше кібератак у річному порівнянні

23 февраля 2024 г., 10:25

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Кібервійна продовжується та лише набирає обертів. Минулого року «Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події» зафіксувала 2544 кіберінциденти, на 16% більше ніж у 2022 році. А за неповні два місяці поточного року CERT-UA вже зафіксувала 695 кібератак – вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Втім, всупереч зростанню активності хакерів рф, кількість складних кібератак вдалося знизити на 65%. Це стало можливим завдяки тому, що українські фахівці зосередилися на протидії найнебезпечнішим загрозам. Про це в ході онлайн-виступу на міжнародній кіберконференції Swiss Cyber Security Days розповів Юрій Мироненко, голова «Держспецзв’язку».

Найбільш привабливими цілями для кібератак залишаються державні установи, сектори безпеки та оборони, енергетика та телекомунікації. На ці чотири сфери припадає 40% усіх атак.

Що роблять українські кіберзахисники? Визначають найкритичніші об'єкти та посилюють їх захист. Ефективно використовують наявні інструменти для моніторингу вразливостей та налаштування безпеки мереж. Встановлюють довіру та співпрацю з тими, кого захищають. Це дозволяє швидко та ефективно реагувати на кіберінциденти.

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