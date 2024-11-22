Від гігабітів до терабітів – еволюція DDoS-атак за десять років

22 ноября 2024 г., 17:10

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Згідно з аналітикою Cloudflare, в останнє десятиліття DDoS-атаки ставали все більшими й сильнішими, з кожним роком маючи потенціал бути все більш руйнівними. Як можна побачити у наведених графіках, основні характеристики великих атак зростають практично за експоненціальною кривою.

Якщо повернутися в минуле, то на початку 2010-х років найбільші атаки вимірювалися в гігабітах на секунду (Гбіт/с), але сьогодні йдеться вже про терабіти на секунду (Тбіт/с). Кількість запитів в секунду (rps) і бітів в секунду (bps) також значно збільшилися.

Історичні дані Google, наведені на першому графіку, показують тенденцію до зростання кількості запитів в секунду під час DDoS-атак, що спостерігалася в період з 2010 по 2022 рік, досягнувши піка в 6 млн запитів в секунду (Mrps) у 2020 році. Таке зростання свідчить про значну ескалацію обсягу атак протягом десятиліття.

Найбільші відомі DDoS-атаки, 2010-2022 рр. (Джерело: Google)

На другому графіку показано тенденції, які спостерігаються за різними метриками. Ескалація, що спостерігається в статистиці Google, також помітна в даних Cloudflare щодо великих пом'якшених DDoS-атак, які спостерігалися у 2023 і 2024 роках, досягнувши 201 млн пакетів на секунду (зелена лінія) у вересні 2024 року. Швидкість пакетів на секунду (pps) демонструє (синя лінія) невелике експоненціальне зростання з часом, збільшившись з 230 Mpps у 2015 році до 2100 Mpps у 2024 році, що свідчить про те, що зловмисники досягають більшої пропускної здатності. Для біт в секунду (bps) тенденція також експоненціальна і з більш крутою висхідною кривою (червона лінія), зростаючи від атаки 309 ГБіт/с у 2013 році до атаки 5,6 ТБіт/с (5600 ГБіт/с) у 2024 році.

Таким чином, основні показники DDoS-атак демонстрували значні темпи зростання за останнє десятиліття атаки. Кількість бітів в секунду збільшилася у 20 разів між 2013 і 2024 роками. Кількість пакетів в секунду зросла в 10 разів між 2015 і 2024 рр. Кількість запитів в секунду збільшилася в 70 разів між 2014 і 2024 рр.

Дані, доповнені великими атаками, зафіксованими Cloudflare

у 2023 та 2024 рр.

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