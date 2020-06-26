 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 25 (1221)

14.06 - 21.06

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Viber разрывает деловые взаимоотношения с Facebook

26 июня 2020 г., 17:35
0 
 

Viber разрывает деловые взаимоотношения с Facebook

Rakuten Viber объявляет о прекращении всех деловых контактов с Facebook. Как отмечается, из приложения для обмена сообщениями будут удалены расширения Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY, а также будут прекращены все расходы на рекламу в социальной сети, чтобы поддержать нарастающую волну движения #StopHateForProfit с целью бойкота технологического гиганта.

На фоне протестов, вспыхнувших в США в течение последних нескольких недель, шесть организаций призвали рекламодателей остановить свои расходы на рекламу в Facebook в июле из-за неспособности компании защитить пользователей от ненавистной риторики. Viber считает, что эта проблема – последняя капля к многочисленным случаям утечки данных, в том числе и к печально известному скандалу с Cambridge Analytica. Поэтому было решено поддержать движение #StopHateForProfit и прекратить деловые связи с Facebook.

«Facebook продолжает демонстрировать плохую оценку понимания своей роли в современном мире. От неправильного использования персональных данных и отсутствия какой-либо защиты до невозможности принять необходимые меры для защиты общественности от ненавистной риторики. Правда заключается в том, что люди страдают от распространения опасной информации. Компании должны выразить свою четкую позицию касаемо этого вопроса», – считает Джамел Агауа (Djamel Agaoua), генеральный директор Viber.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  