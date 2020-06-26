Viber разрывает деловые взаимоотношения с Facebook

26 июня 2020 г., 17:35

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Rakuten Viber объявляет о прекращении всех деловых контактов с Facebook. Как отмечается, из приложения для обмена сообщениями будут удалены расширения Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY, а также будут прекращены все расходы на рекламу в социальной сети, чтобы поддержать нарастающую волну движения #StopHateForProfit с целью бойкота технологического гиганта.

На фоне протестов, вспыхнувших в США в течение последних нескольких недель, шесть организаций призвали рекламодателей остановить свои расходы на рекламу в Facebook в июле из-за неспособности компании защитить пользователей от ненавистной риторики. Viber считает, что эта проблема – последняя капля к многочисленным случаям утечки данных, в том числе и к печально известному скандалу с Cambridge Analytica. Поэтому было решено поддержать движение #StopHateForProfit и прекратить деловые связи с Facebook.

«Facebook продолжает демонстрировать плохую оценку понимания своей роли в современном мире. От неправильного использования персональных данных и отсутствия какой-либо защиты до невозможности принять необходимые меры для защиты общественности от ненавистной риторики. Правда заключается в том, что люди страдают от распространения опасной информации. Компании должны выразить свою четкую позицию касаемо этого вопроса», – считает Джамел Агауа (Djamel Agaoua), генеральный директор Viber.

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