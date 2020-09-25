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Vertiv представила систему мониторинга для малых и средних ЦОД

25 сентября 2020 г., 12:09
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Vertiv представила систему мониторинга для малых и средних ЦОД

Vertiv, глобальный поставщик решений для критически важной инфраструктуры и обеспечения непрерывности процессов, анонсировала Vertiv Environet Alert — программное решение, предоставляющее малым и периферийным ЦОДам возможности управления и мониторинга корпоративного класса. Программное обеспечение Vertiv Environet Alert отличается доступностью цены и легкостью использования. Это решает две основные проблемы, препятствующие развертыванию систем управления и мониторинга в такого рода ЦОДах. Решение Vertiv Environet Alert будет доступно во всех странах.

Vertiv Environet Alert обеспечивает мониторинг критически важной инфраструктуры и оповещает ответственный за нее персонал в случаях, если системы оказываются под угрозой. Мониторинг осуществляется в режиме реального времени и не зависит от поставщика услуг. Vertiv Environet Alert объединяет и отображает данные на единой информационной панели с новым, современным и интуитивно понятным интерфейсом. Пользователи могут настроить отображение данных, чтобы отслеживать самую важную информацию, а также защищать и оптимизировать свой бизнес.

«Мониторинг критически важной инфраструктуры дата-центров имеет решающее значение для обеспечения прозрачности операций и снижения рисков и затрат. Однако немногие решения смогли экономически масштабироваться для малых и переферийных ЦОДов, — отметил Майк О'Кифф, вице-президент по обслуживанию и программным решениям компании Vertiv в регионе ЕМЕА. – Vertiv Environet Alert предоставляет для них необходимые услуги мониторинга, которые позволяют постоянно контролировать критическую инфраструктуру и обеспечивать непрерывность бизнеса».

Vertiv Environet Alert предлагает инструменты мониторинга, оповещения, отслеживания и организации данных для компаний в таких отраслях, как здравоохранение, финансы, государственное управление, образование, а также в других сферах, где широко используются малые и периферийные центры обработки данных. ПО совместимо с протоколом SNMP и с помощью API интегрируется с другими средствами управления сетями, системами управления инфраструктурой ЦОД (DCIM) и системами мониторинга зданий, позволяя получать полную картину о сетевых процессах и управлять передачей данных в этих системах.


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