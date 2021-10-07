Вердикт ИИ: шедевр Рубенса писал не Рубенс

7 октября 2021 г., 19:44

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Лондонская национальная галерея за, без малого, двести лет существования к пяти своим первым картинам добавила более 2 тысяч лучших образцов западноевропейской живописи. В 1980 году этим музеем было выкуплено на аукционе Кристис полотно фламандского живописца Питера Поля Рубенса, воссоздававшее сцену из Ветхого Завета, где Далила обрезает спящему Самсону волосы – секрет его божественной мощи – чтобы отдать его, обессиленного, солдатам, ждущим у входа.



Приобретённая за рекордную по тем временам сумму, 2,5 млн фунтов стерлингов, картина «Самсон и Далила» на четыре десятка лет стала подлинным украшением коллекции музея на Трафальгарской площади.

Но, пришёл искусственный интеллект и всё испортил.

Справедливости ради нужно сказать, что критики и раньше утверждали, что это всего лишь копия оригинала Рубенса, который, как известно, был написан между 1608 и 1609 годами для антверпенского патрона художника, Николааса Рококса (Nicolaas Rockox), но исчез после его смерти в 1640 году. По их мнению, в Национальной галерее выставлена совсем другая картина, которая появилась только в 1929 году и была приписана ​​Рубенсу экспертом Людвигом Бурхардом (Ludwig Burchard). После смерти последнего в 1960 году выяснилось, что в вопросах экспертизы картин он был нечист на руку, выдавая ложные сертификаты подлинности за соответствующее вознаграждение.

Более предметно, критиковали нехарактерные для Рубенса цвета и композицию картины. Также вызывало сомнение то, что на полотне не уместились пальцы вытянутой правой ноги Самсона, которые наличествуют на двух копиях современников Рубенса: гравюре Джейкоба Матема (Jacob Matham) и картине в доме Рококса, принадлежащей кисти Франса Франкена Младшего (Frans Francken).

И вот теперь ИИ поставил финальную точку в этих спорах, которые величественно игнорировала Национальная галерея. В серии тестов с использованием свёрточной нейросети, которая была обучена на 148 образцах аутентичной живописи Рубенса, неопровержимо доказано, что старый голландец не имеет к данному полотну никакого отношения.



«Результаты просто поразительны, – сказала в интервью для Observer д-р Карина Поповичи (Carina Popovici), проводившая исследование. – Мы повторяли эксперименты, чтобы убедиться, что не ошиблись, и результат всегда был одинаковым. Каждый фрагмент, каждый квадрат оказался фальшивым с вероятностью более 90% ».

ИИ-экспертизу провела швейцарская компания Art Recognition, соучредителем которой является Поповичи. Art Recognition к настоящему времени уже проанализировала 400 работ и постоянно сотрудничает с Тилбургским университетом (Нидерланды).

В официальном заключении сказано следующее: «Система искусственного интеллекта оценивает «Самсон и Далила» не как оригинальные произведения Рубенса с вероятностью 91,78%». Для сравнения, анализ другого экспоната Национальной галереи – картины "Вид на Хет Стин ранним утром" – признал её автором Рубенса с вероятностью 98,76%.

Отданные за «Самсон и Далила» 2,5 млн фунтов на сегодняшний день эквивалентны 6,6 млн фунтов. В реальности сейчас за подлинник Рубенса можно выручить намного больше: его «Убийство невинных» в 2002 году ушло за рекордные 49,5 млн фунтов стерлингов.

«Значение этого нового метода аутентификации AI потенциально является революционным. Лишенное человеческой субъективности, эмоций и коммерческих интересов программное обеспечение обеспечивает холодную объективность и научную точность. Многие сомнительные работы были приписаны Рубенсу в начале 20 века… Сегодня существует явная потребность в более надёжных методах экспертизы», – заявила Катаржина Кржижагурска-Писарек (Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek), историк-искусствовед, на счету которой более шести десяток разоблачённых фальшивок Рубенса от Бурхарда.

Свёрточная нейронная сеть анализирует различные особенности работы художника, в том числе уникальные мазки кисти. Поповичи пояснила, что «всё, что не принадлежит предполагаемому художнику, получает отрицательную вероятность» и, что эта технология может дать точные результаты даже для тех художников, стиль которых претерпел значительные изменения на протяжении их карьеры.

«Иногда фрагменты не получают одинаковую вероятность, если нет определённости, но только не этом случае – каждый патч с вероятностью более 90% характеризовался как подделка. Это совершенно точно», – добавила она.

Представитель Национальной галереи отреагировал так: «Галерея всегда принимает к сведению новые исследования. Мы ждем полной публикации, чтобы можно было должным образом оценить все доказательства. До этого момента дальнейшие комментарии будут невозможны».

В похожую ситуацию этот музей попал десять лет назад, когда в экспозицию Леонардо 2011 он включил работу «Спаситель Мира», изначально вызывавшую сомнения в её авторстве. Участие в престижной выставке увеличило рыночную стоимость картины, которая была продана в 2017 году за 450 млн долл. Интересно, что теперь по её поводу скажет ИИ, и что скажет купивший картину шейх?

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