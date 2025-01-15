VEON планує вивести «Київстар» на американську фондову біржу Nasdaq

15 января 2025 г., 17:35

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Глобальний цифровий оператор VEON та спеціалізована компанія з придбання активів Cohen Circle Acquisition оголосили про підписання листа про наміри щодо об'єднання бізнесу з метою опосередкованого лістингу українського цифрового оператора Київстар на фондовій біржі Nasdaq Stock Market в Нью-Йорку (США).

Завершення цієї транзакції зробить Київстар першою суто українською інвестиційною компанією, акції якої будуть публічно розміщені на американській фондовій біржі, що дозволить американським та іншим міжнародним інвесторам брати безпосередню участь у зростанні Київстар та відновленні української економіки в цілому.

Київстар – провідний цифровий оператор України, що має найбільші в країні підрозділи мобільного та фіксованого зв'язку, які обслуговують майже 24 млн абонентів. Портфель цифрових послуг Київстар включає цифрову платформу охорони здоров'я Helsi із зареєстрованою базою користувачів у 28 млн та платформу потокового перегляду розважального контенту «Київстар ТБ». Київстар – також провайдер корпоративних послуг в Україні, який підтримує український бізнес хмарними рішеннями, рішеннями у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту, зростаючий гравець у сфері розробки програмного забезпечення в Україні через Kyivstar Tech, а також партнер міжнародних технологічних компаній, що нещодавно підписав угоду зі Starlink про надання супутникового зв'язку за технологією «прямий зв'язок» в Україні.

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