Veeam улучшит защиту рабочих нагрузок в Kubernetes поглощением Kasten

7 октября 2020 г., 16:45

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Компания Veeam Software объявила о приобретении Kasten, одного из лидеров рынка резервного копирования и аварийного восстановления для платформы Kubernetes. Сумма сделки составила 150 млн долл. наличными и акциями.



По данным исследовательской группы 451 Research сегодня почти три четверти организаций используют Kubernetes или планируют начать использовать его в ближайшие два года. Veeam считает, что интерес к этому инструменту создает огромные возможности для защиты данных в будущем, и сделка укрепляет намерение Veeam поддержать трансформацию бизнеса клиентов на пути к передовым архитектурным решениям.



Veeam намерена интегрировать Kasten в свою платформу управления облачными данными, которая обеспечивает современную защиту данных и радикально упрощает управление данными для организаций.



«Компания Veeam создавалась, чтобы предложить лучшие защитные решения для виртуальных и современных инфраструктур данных, и мы продолжаем расширять наши услуги, добавляя в него лучшее в отрасли решение для защиты физических и облачных сред, — заявил Дэнни Аллан, CTO и старший вице-президент по продуктовой стратегии Veeam. — Приобретая своего партнера, компанию Kasten, мы делаем очень важный шаг, чтобы обеспечить нашим клиентов в переходе к использованию контейнеров и защитить рабочие нагрузки в Kubernetes как локально, так и в мультиоблачных средах. Эта важное событие подтверждает стремление Veeam и далее поставлять клиентам лидирующую в отрасли облачную платформу управления данными, которая будет обеспечивать защиту данных в приложениях, разработанных на основе контейнеров, в среде Kubernetes».



«Корпоративные инфраструктуры изменяются по мере того, как приложения стремительно переходят от монолитной архитектуры к контейнерам и микросервисам, — сказал Нирадж Толия, CEO Kasten. — В основе этого инфраструктурного перехода лежит Kubernetes. Таким образом, инновации Kasten в области управления данными в Kubernetes в сочетании с опытом Veeam в области резервного копирования, как в локальных, так и в мультиоблачных средах, значительно повысят уровень современных технологий управления данными. Источником вдохновения для команды Kasten стал успех Veeam, и мы очень рады объединить усилия с компанией, с которой у нас настолько совпадает мировоззрение».

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