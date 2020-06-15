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Ведущие foundry-компании отчитаются высоким ростом выручки

15 июня 2020 г., 15:15
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Ведущие foundry-компании отчитаются высоким ростом выручки

Согласно ожиданиям аналитиков из TrendForce, общая выручка десяти крупнейших foundry-компаний по итогам второго квартала года увеличится более чем на 20% «YoY».

На протяжении рассматриваемого квартала клиенты рассматриваемых компаний значительно нарастили заказы вследствие увеличения объема производства уже существующих устройств и появления новых продуктов. На столь высокую позитивную динамику также возымело влияние то, что сравнение происходит со сравнительно слабым вторым кварталом 2019 г.

TSMC прочно удерживает лидирующие позиции — рост выручки чипмейкера превысит 30% благодаря стабильному спросу на процессоры для 5G-смартфонов, и чипы для высокопроизводительных компьютеров. Несмотря на санкции к Huawei, который был для TSMC крупным клиентом, на компанию это окажет ограниченное негативное влияние за счет имеющихся крупных заказов от AMD, MediaTek, NVIDIA и Qualcomm.

Samsung расширит поставки полупроводниковой начинки для смартфонов благодаря высокому спросу на собственные и сторонние 5G-модели, что приведет к увеличению выручки более чем на 15%.

Вследствие снижающегося спроса на автомобильные чипы и микропроцессоры, замкнувшая Тор-3 GlobalFoundries сумеет нарастить выручку не более чем на 7%.


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