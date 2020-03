24 марта 2020 г., 19:13

В период режима карантина компания SMART business усиливает онлайн-активность и готовит компании к переходу на глобальный remote-режим работы, помогает настроить все необходимые для этого бизнес-процессы и делится своей экспертизой.



Ближайший вебинар: «Создание и поддержка контента для современных LMS”, 25 марта, 15:00.

На вебинаре вы узнаете, как провести аудит учебных материалов, программ и определить, каким группам пользователей они подходят и полностью делегировать системе обучения каждого нового сотрудника. Регистация: https://bit.ly/3bldIqi



26 марта в 15:00 вебинар: «Осознанное управление бизнес-процессами компании»,

Как выполнить моделирование процессов по нотациям с помощью программного комплекса Camunda BPM и интегрировать различное программное обеспечение (ERP- и CRM-системы, системы управления проектами, документооборота, модули и дополнения и т.д.) в единое пространство управления бизнес-процессами для автоматизации работы отделов и достижения KPI компании. Регистрация: https://bit.ly/2UzbnRW



27 марта в период с 10:00 до 13:00 пройдет онлайн-конференция Customer Value Day

Как адаптировать технологии, которые использует ваша компания, к работе в режиме онлайн и контролировать бизнес-процессы, чтобы не потерять равновесие в период глобального remote?

Присоединяйтесь к online-конференции Customer Value Day "D365 + Power Platform: you've got the power!" и получите практические советы, по управлению процессами и внедрению современных сервисов, которые позволят вашему бизнесу расти и быстро приспосабливаться к новым вызовам. Регистрация: https://bit.ly/3ahtNgC



31 марта в 15:00 состоится вебинар: Организация дистанционной работы проектной команды,



Как настроиться на новую форму сотрудничества, не теряя качество, и как на практике происходит переход от очного менторства и контроля к эффективному дирижированию на расстоянии?

На вебинаре вы узнаете, как оперативно обмениваться информацией, материалами, документами; вести совместные проекты в командах и чатах; планировать и контролировать качество и своевременное выполнение поставленных задач с помощью Microsoft Teams и инструментов Office 365. Регистрация: https://bit.ly/2wyl3Eb



Эти онлайн-события созданы для того, чтобы подготовить ваши команды к глобальному remote-режиму. Нужна помощь или консультация? Пишите на [email protected]







