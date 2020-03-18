Вебинар Remote Ready! - 19 марта, 15-00! 

18 марта 2020 г., 18:43

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Дистанционная работа – одна из самых горячих тем последних дней среди представителей бизнес-сообщества мира.

Как правильно и быстро настроить все процессы командной работы во время Remote-режима? Как продолжить работать без потерь и можно ли достигнуть большего и даже начать работать ещё более эффективно во время удалённого режима работы всей компании?

На вебинарах Remote Ready! вы научитесь работать лучше и эффективнее, более активно и слаженно взаимодейстовать в дистанционном режиме.



На ближайшем вебинаре вы узнаете о возможностях проведения онлайн-встреч с более чем 200 коллегами одновременно, проведения онлайн-событий до 4 000 участников и ведения проектной работы в общих командах и чатах внутри Microsoft Teams.



На вебинаре:

Эффективное и полезное взаимодействие в Remote-режиме при проведении онлайн-встреч, конференций, вебинаров и учебных программ​.

Сценарии взаимодействия в сервисе: как настроить все необходимые процессы

для обмена документами и файлами, постановки и контроля выполнения задач, эффективного планирования календарей встреч и событий​.

Безопасное взаимодействие всех ваших сотрудников с Microsoft Teams во время Remote-режима в любой точке планеты с любого девайса​.

Интеграция Teams с другими службами для командной и дистанционной работы: Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote, Planner, Power BI, Yammer и сторонними сервисами​.

19 марта, 15:00, GMT+2



Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.

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