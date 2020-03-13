Вебинар "Правила организации удаленной работы" - 17 марта! 

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Серия вебинаров Remote ready! создана для расширения осознания, что дистанционная работа – это современный и действенный процесс.
Вы научитесь использовать преимущества дистанционной работы и узнаете, какие инструменты Remote-графика лучше использовать.
На первом вебинаре вы узнаете, как внедрить процесс полноценной дистанционной работы и не потерять показатели компании, даже если вся команда работает не в офисе, а также изучите ключевые правилах совместной дистанционной работы для команд разных уровней и отраслей.
На первом вебинаре, который пройдет 17 марта в 15:00 (GMT+2) будут затронуты следующие темы:
- Что нужно, чтобы внедрить Remote-график для сотрудника, отдела или компании.
- Как управлять проектами, встречами и коммуникацией дистанционно.
- Особенности проведения онлайн-встреч и конференций, а также работы с онлайн- и офлайн-документами.
- Что использовать для контроля работы команды.
Спикер: Андрей Бурлуцкий – эксперт по созданию современных цифровых рабочих мест, менеджер по стратегическому маркетингу, компания SMART business.
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: http://bit.ly/2wVNHyM
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