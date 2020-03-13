Вебинар "Правила организации удаленной работы" - 17 марта! 

13 марта 2020 г., 17:51

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Серия вебинаров Remote ready! создана для расширения осознания, что дистанционная работа – это современный и действенный процесс.

Вы научитесь использовать преимущества дистанционной работы и узнаете, какие инструменты Remote-графика лучше использовать.

На первом вебинаре вы узнаете, как внедрить процесс полноценной дистанционной работы и не потерять показатели компании, даже если вся команда работает не в офисе, а также изучите ключевые правилах совместной дистанционной работы для команд разных уровней и отраслей.

На первом вебинаре, который пройдет 17 марта в 15:00 (GMT+2) будут затронуты следующие темы:

Что нужно, чтобы внедрить Remote-график для сотрудника, отдела или компании.

Как управлять проектами, встречами и коммуникацией дистанционно.

Особенности проведения онлайн-встреч и конференций, а также работы с онлайн- и офлайн-документами.

Что использовать для контроля работы команды.

Спикер: Андрей Бурлуцкий – эксперт по созданию современных цифровых рабочих мест, менеджер по стратегическому маркетингу, компания SMART business.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: http://bit.ly/2wVNHyM

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