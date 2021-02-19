Веб-камера ASUS Webcam C3 с поддержкой Full HD стоит 1899 грн

19 февраля 2021 г., 16:55

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Компания ASUS сообщила о начале продаж в Украине веб-камеры ASUS Webcam C3, которая призвана улучшить качество рабочих видеозвонков, а также игровых стримов за счет ряда использованных в ней технических решений.

Модель ASUS Webcam C3 позволяет вести видеотрансляции в формате Full HD (с разрешением 1080p) и с частотой 30 кадров в секунду. Установленный в веб-камере широкоугольный объектив позволяет захватить больше пространства вокруг спикера без эффекта «рыбьего глаза», поэтому она подходит для видеоконференций, удаленной работы или чатов с двумя или более участниками, сидящими рядом.

Для обеспечения качественной трансляции звука, ASUS Webcam C3 оснащена двумя встроенными микрофонами, которые для фильтрации окружающих шумов, например шума вентилятора ПК, щелчков клавиатуры, звуков игры и сторонних голосов, формируют узкую диаграмму направленности. Поэтому с другого конца голос должен звучать громко и четко.

Удобство установки и использования веб-камеры гарантирует фиксатор с регулируемым вертикальным наклоном (до 90°) и возможностью разворота вплоть до 360° по горизонтали.

Веб-камера ASUS Webcam C3 совместима с платформами ПК, Mac и Chrome OS, а подключается с помощью интерфейса USB.

Модель ASUS Webcam C3 доступна в Украине по рекомендованной розничной цене 1899 грн.

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