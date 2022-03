Важливо! Нагадуємо про необхідність своєчасного оновлення програмного забезпечення

22 марта 2022 г., 9:23

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA нагадує про необхідність своєчасного оновлення програмного забезпечення.



OpenSSL випустив оновлення безпеки, які усувають уразливість, яка впливає на кілька версій OpenSSL. Рекомендуємо переглянути та встановити необхідні оновлення:

https://www.openssl.org/news/secadv/20220315.txt



Cisco випустила оновлення безпеки для усунення вразливостей у багатьох продуктах. Рекомендуємо переглянути та встановити необхідні оновлення:

- Cisco Expressway Series and Cisco TelePresence Video Communication Server Vulnerabilities

https://tools.cisco.com/.../cisco-sa-expressway-filewrite...

- Cisco Ultra Cloud Core - Subscriber Microservices Infrastructure Privilege Escalation Vulnerability

https://tools.cisco.com/.../cisco-sa-uccsmi-prvesc-BQHGe4cm

- Cisco Identity Services Engine RADIUS Service Denial of Service Vulnerability

https://tools.cisco.com/.../Cis.../cisco-sa-ise-dos-JLh9TxBp

Щоб дізнатися про оновлення, що стосуються вразливостей меншої серйозності, див https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x



Корпорація Microsoft випустила оновлення для усунення численних вразливостей програмного забезпечення. Рекомендуємо переглянути та встановити необхідні оновлення:

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-us

https://msrc.microsoft.com/update-guide/deployments%C2%A0



Apple випустила оновлення безпеки для усунення вразливостей у багатьох продуктах. Рекомендуємо переглянути та встановити необхідні оновлення:

https://support.apple.com/en-us/HT201222



WordPress випустили оновлення до версії 5.9.2. Рекомендуємо переглянути та встановити необхідні оновлення:

https://wordpress.org/.../wordpress-5-9-2-security.../



Google випустив Chrome версію 99.0.4844.74 для Windows, Mac і Linux, Chrome 99 (99.0.4844.73) для Android, Chrome 99 (99.0.4844.59) для iOS. Рекомендуємо переглянути та встановити необхідні оновлення:

- Chrome 99:

https://chromereleases.googleblog.com/.../stable-channel...

- Chrome 99 для Android:

https://chromereleases.googleblog.com/.../chrome-for...

- Chrome 99 для iOS:

https://chromereleases.googleblog.com/.../chrome-for-ios...



Adobe випустила оновлення безпеки для усунення вразливостей у багатьох продуктах. Рекомендуємо переглянути та встановити необхідні оновлення:

- Photoshop

https://helpx.adobe.com/.../prod.../photoshop/apsb22-14.html

- Illustrator

https://helpx.adobe.com/.../illustrator/apsb22-15.html

- After Effects

https://helpx.adobe.com/.../after_effects/apsb22-17.html



Консорціум Інтернет-систем (ISC) опублікував рекомендації щодо безпеки, які усувають уразливості, що впливають на декілька версій домену ISC Berkeley Internet Name Domain (BIND). Ознайомитись детальніше можна за посиланнями:

- CVE-2021-25220

- CVE-2022-0396

- CVE-2022-0635

- CVE-2022-0667



Drupal випустив оновлення безпеки для усунення вразливостей, що впливають на Drupal 9.2 та 9.3. Рекомендуємо переглянути та встановити необхідні оновлення:

https://www.drupal.org/sa-core-2022-005



SAP випустила оновлення безпеки для усунення вразливостей, що впливають на декілька продуктів. Рекомендуємо переглянути та встановити необхідні оновлення:

https://dam.sap.com/mac/app/e/pdf/preview/embed/ucQrx6G...



CISA випустила консультацію щодо промислових систем контролю (ICSA), де детально описано вразливості в агенті PTC Axeda та сервері Axeda Desktop. Ознайомитись можна за посиланнями:

https://www.cisa.gov/uscert/ics/advisories/icsa-22-067-01

https://www.fda.gov/.../digital-health.../cybersecurity



Mozilla випустила оновлення безпеки для усунення вразливостей у багатьох продуктах. Рекомендуємо переглянути та встановити необхідні оновлення:

https://www.mozilla.org/.../security/advisories/mfsa2022-09/

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист