Varonis обновила платформу кибербезопасности для удаленной работы

1 сентября 2020 г., 13:45

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Компания Varonis выпустила обновление платформы кибербезопасности Varonis Data Security Platform.



Как отмечается, новая версия системы содержит инструменты контроля удаленных подключений, защиты корпоративных данных в облачных приложениях и платформах для совместной работы, а также расширенную аналитику для раннего выявления внутренних угроз и кибератак.



В условиях пандемии коронавируса директорам по информационной безопасности критически важно знать, как сотрудники подключаются к корпоративным сетям, к каким данным получают доступ, и с кем ими делятся. Подчеркивается, что обновленная платформа кибербезопасности Varonis призвана дать ответы на эти и многие другие вопросы, которые стоят перед CISO.



Для мониторинга и контроля удаленных подключений в новой версии платформы появились дашборды с ключевыми индикаторами риска, например, активные VPN-подключения из черного списка стран, привилегированный доступ к доменам с низкой репутацией и другие.



Обновленная платформа кибербезопасности Varonis обеспечивает ранее обнаружение признаков внутренних угроз и кибератак, независимо от того, каким образом злоумышленник пытается войти в систему: перебирая пароли, используя программы-вымогатели, или целенаправленно изучая инфраструктуру. Для этого разработаны специальные алгоритмы анализа, встроенные в платформу и помогающие оперативно находить индикаторы компрометации: попытки неудачного входа через VPN от отключенных пользователей или загрузку большого объема данных через веб-версию электронной почты.



Как заявляют представители компании, Varonis обладает уникальной возможностью обнаружения угроз путем объединения нескольких труднодоступных потоков данных.



Популярные ныне Office 365 и Microsoft Teams все еще являются «слепой зоной» для CISO. Платформа кибербезопасности Varonis обеспечивает прозрачную картину движения и использования данных в этих приложениях, а также выявление рисков утечки данных благодаря встроенным моделям угроз. Кроме того, в платформе появились новые отчеты, которые отображают сведения о данных, доступных извне, и данных, открытых для общего доступа, через общедоступные ссылки.



Все новые функции доступны в рамках версии Varonis 8, а некоторые из них доступны в виде патчей к версии 7.

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