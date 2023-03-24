В які 3 криптовалюти вкладаються частіше за все? 

24 марта 2023 г., 18:02

0

Tweet

В епоху цифрових технологій все частіше використовуються криптовалюти. Їх можна застосовувати як повноцінний платіжний засіб. Існує понад 10 тисяч різноманітних криптовалют, але не кожна з них популярна. Найперспективніші з них усього три: Bitcoin, Tether та Ethereum.



Особливості біткоїна

Назва цієї криптомонети відома всім людям. Це найперша та найдорожча з існуючих цифрових валют. На її частку в загальній капіталізації ринку криптовалют припадає 42% з більше ніж 2,2 трлн доларів, і цифра продовжує зростати.

Біткоїн з’явився у 2009 році та спочатку розглядався лише як новинка, яка буде цікавою ентузіастам. В той час добувати монети міг кожен охочий. Нинішній курс біткоїна перевищує 20 тисяч доларів, і це далеко не межа.

Основну криптовалюту із задоволенням приймають тисячі інтернет-магазинів по всьому світу. За допомогою монети її власники можуть розплатитися за:

їжу;

одяг та взуття;

побутову техніку;

електроніку;

подорожі;

покупку техніки;

послуги тощо.

Ті, хто має на рахунку кілька таких монет, – заможні люди, адже всього за 2 біткоїни зараз можна купити хорошу квартиру в одному з міст України. За необхідності завжди можна обміняти біткоїни за допомогою обмінників у мережі.

Ефіріум

Ефір – друга за капіталізацією цифрова валюта у світі. Якщо говорити в цифрах, то загальна вартість всіх існуючих монет складає близько 200 млрд доларів. Нинішній курс одного ефіру перевищує 50 тисяч гривень.

Варто зазначити, що курс ефіру суттєво підвищився останнім часом. Вартість монети виросла більше ніж в 10 разів за три роки. Якщо в липні 2020 року ефір продавали та купували за 300 доларів, то на кінець 2022 року курс підвищився до 3000 доларів.

Головна відмінність ефіру від біткоїна полягає в підтримці валютою повноцінних смартконтрактів. Це особливий комп’ютерний алгоритм, який дозволяє проводити угоди без участі третьої сторони. Фактично це цифровий договір із заданими умовами, які виконуються при дотриманні певних умов. Тобто всі бізнес-операції переведено в блокчейн, що виключає людський фактор.

Tether

Tether – третя по популярності крипта, в яку інвестують найчастіше. Основна відмінність криптовалюти від біткоїна чи ефіру полягає в тому, що вона не використовує блоки транзакцій, а забезпечується резервами фіатної валюти. Тобто використовується не власний блокчейн, а чужі децентралізовані системи.

Tether – перша з криптовалют, що отримала статус стейблкоїна: цифрові активи, що прив’язані до фіатних коштів. Спочатку криптовалюта була прив’язаною до американського долара (USDT), але згодом з’явилися цифрові активи, прив’язані до японської єни (JPYT), євро (EURT), офшорного китайського юаня (CHNT), золотого токена (XAUT).

Так виглядає трійка найпопулярніших криптовалют сьогодення. Варто зазначити, що цікавість для інвесторів та трейдерів-початківців становлять не тільки найкращі 3 цифрові активи. На початкових етапах можна проводити операції з варіантами, які входять в топ 20 або навіть в топ 50. Ці цифрові валюти також можуть стрімко додати у вартості.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0

Tweet