В устройствах Canon будет обеспечена прямая поддержка Universal Print

3 августа 2020 г., 10:35

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Компании Canon и NT ware продолжают работу над облачными решениями, поддерживающими цифровую трансформацию.



Теперь, как сообщается, организации, использующие в своей среде печати Universal Print, получат преимущество в виде прямой поддержки этого решения, которая будет встроена в прошивку принтеров imageRUNNER ADVANCE, а также дополнительные возможности, доступные в бесплатной службе uniFLOW Online Express и ее платной версии uniFLOW Online.



Решение Universal Print обеспечивает компаниям и образовательным учреждениям любого размера доступ к современным услугам печати в приложениях Microsoft 365. Оно предоставляет ряд ключевых компонентов инфраструктуры печати Windows Server и предлагает возможности управления печатью. Решение использует единый драйвер, не зависящий от модели принтера, так что дополнительные настройки и управление драйверами не требуются.



Для принтеров imageRUNNER ADVANCE DX и imageRUNNER ADVANCE третьего поколения встроенная поддержка Universal Print будет реализована в версии 3.11 платформы Unified Firmware Platform, выпуск которой запланирован на сентябрь 2020 года. Это позволит использовать на устройствах все возможности Universal Print без локальных серверов печати. А бесплатная SaaS-служба uniFLOW Online Express, также запускаемая на платформе Microsoft Azure, обеспечит еще больше функций, включая проверку подлинности устройства, подробные отчеты о печати, копировании, сканировании, отправке и получении факсов, а также сканирование на устройство и в Google Диск.



Благодаря uniFLOW Online — дополнительно приобретаемому полностью облачному решению, которое работает на базе центров обработки данных Azure в разных точках мира, — пользователи могут обеспечить прямое подключение к Universal Print и добавить следующие возможности печати:



Secure Print — защищенная печать с единой универсальной очередью

My Print Anywhere — возможность для пользователя разблокировать задание печати на любом совместимом устройстве, в том числе на устройствах без встроенной поддержки Universal Print

Подробный учет стоимости (печать, копирование, сканирование, факс) и цен, контроль точек возникновения затрат и формирование отчетов

Поддержка других операционных систем клиента, например macOS и Chrome OS

Функции мобильной печати, в том числе гостевой

Для устройств imageRUNNER ADVANCE поддерживается групповая регистрация в uniFLOW Online Express или uniFLOW Online, что упрощает работу администраторов. Пользователи могут выбирать в диалоговом окне печати Windows поддерживаемые параметры обработки, включая двухстороннюю печать, настройки перфорации и степлирования.



Поддержка Universal Print будет реализована при развертывании ближайшего обновления uniFLOW Online, которое ожидается в октябре 2020 года. Крупные организации смогут опробовать интеграцию uniFLOW Online и Universal Print, не дожидаясь официального выпуска.

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