В условиях удаленной работы роль менеджеров возрастает

12 апреля 2021 г., 17:05

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Microsoft представила отдельные результаты внутреннего исследования Pulse Report 2021, охватившего 150 тыс. сотрудников компании по всему миру. Одним из главных выводов стала возрастающая роль менеджеров при удаленном формате работы. Сотрудники констатировали, что при активной поддержке подчиненных менеджерами члены команды чувствуют себя ближе к коллегам и к своей работе.

В начале пандемии аналитики компании добавили в традиционное исследование Daily Pulse новые вопросы, чтобы оценить, как период удаленной работы влияет на связи между сотрудниками Microsoft. В апреле 2020 г. 91% сотрудников сообщили о том, что чувствуют себя связанными со своей командой, однако в ноябре это число упало до 75%, что является самым низким показателем. В декабре этот показатель вырос до 79%, однако даже на сегодня он по-прежнему не восстановился до прежнего уровня.

Команда исследователей обнаружила три решающих фактора, которые влияют на ощущение сотрудниками связи с командой: получение поддержки от менеджеров, ощущение продуктивности и поддержание баланса между работой и личной жизнью. Для обеспечения всех этих факторов необходимо активное участие менеджеров в процессе управления.

Кроме того, за последний год к Microsoft присоединились 25 тыс. новых сотрудников, которые также приняли участие в исследовании. Результаты опроса свидетельствуют о том, что по сравнению с периодом до пандемии зависимость новых сотрудников от своих руководителей в процессе адаптации увеличилась почти на 20%, при этом зависимость от коллег упала на 15%. Помимо этого, новые сотрудники, менеджеры которых оказывали им активную поддержку, не только в 3,5 раза чаще говорили, что они довольны своим опытом работы в компании, но и в 1,2 раза чаще чувствовали, что они вносят вклад в успех своей команды.

В связи с этим специалисты сформировали несколько рекомендаций для укрепления связи между членами команды:

Сосредоточьте внимание на основных принципах. Фундаментальные приоритеты, производительность, баланс между работой и личной жизнью, культура взаимной поддержки в команде и любовь к командному взаимодействию – все это оказывает большое воздействие на работу, и руководители должны в первую очередь заботиться об обеспечении этих факторов;

Непосредственный руководитель является первой линией поддержки для новых сотрудников в компании. Этому важно уделять внимание;

Дайте менеджерам возможность прояснить ситуацию. В компании должна быть выстроена система обратной связи с сотрудниками, которая поможет руководителям оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию.

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