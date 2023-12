Главная » Блоги » Євген Куліков Євген Куліков В українському IT-аутсорсингу наразі працює 307 тисяч фахівців 15 декабря 2023 г., 17:45 +11

Результати масштабного дослідження IT Research Ukraine 2023, у рамках якого опитали більш як 7 тис. технічних фахівців та понад 400 компаній з усіх підконтрольних Україні областей, представив «Львівський ІТ Кластер» разом з партнерами – USAID та «Мінцифрою». Отримані дані дають відповіді на важливі для галузі питання мовою цифр. Як індустрія IT-аутсорсингу впливає на економіку України та що чекає на галузь у 2024 році? Як змінився рівень доходу фахівців? Як змінилась структура форми зайнятості IT-спеціалістів, скільки технарів легалізувались за кордоном та який відсоток планує це зробити? Чи змінилися міграційні настрої? Попри виклики повномасштабної війни українська технологічна галузь продовжує розвиватися. За останній рік кількість фахівців в індустрії збільшилася на 6%, і наразі перевищує 307 тисяч фахівців, з яких 242 тисяч живуть і працюють в Україні. Водночас на 20% збільшилася і кількість українських спеціалістів закордоном. Наразі їх чисельність сягає 65 тисяч. Більш ніж 14% фахівців планують легалізуватися закордоном. Поки що це вже зробили лише 0,8%. Українські компанії продовжують відкривати нові офіси. Такі плани на найближчий рік мають 36% опитаних СЕО. З них 28% хочуть відкрити представництва за кордоном. Найпопулярніший вибір нової локації – Польща. 59,5% ІТ-фахівців хочуть жити в Україні, це на 2,5% більше порівняно з 2022 року. Однак, є й ті, хто хоче переїхати в іншу країну вже цього року або ж на початку наступного. Таких близько 4%, або ж 9-11 тисяч. Українські фахівці мають високу кваліфікацію: майже 43% спеціалістів мають більше ніж шість років досвіду в IT. За даними IT Research Ukraine, медіана доходу в Україні становить $2630, що на $270 більше ніж у 2022 році. Найбільше IT-фахівців у віковій категорії від 26 до 35 років, третина спеціалістів – жінки. Згідно з дослідженням, у кожного десятого фахівця знизилися доходи. Утім, у порівнянні з минулим роком частка спеціалістів, чий дохід зріс – збільшилася. У 2022 таких було 14%, цьогоріч утричі більше – майже 44%. Водночас більша частина опитаних зазначили, що зросли і їхні витрати: 72,9% у 2023 на противагу 62% торік. Найбільше заробленого витрачають на базові потреби: оренду житла, харчування тощо. Понад 80% айтівців мають змогу заощаджувати: у середньому відкладають чверть доходу. Однак, кожен десятий зберігає більш ніж половину щомісячної винагороди. Понад 213 тисяч IT-спеціалістів, що складає 93,6% від усіх, частину свого бюджету спрямовують на благодійність. Це на 4,6% більше ніж минулого року. У середньому донатять десяту частину доходу, що дорівнює близько $264. У межах IT Research Ukraine вперше в Україні комплексно дослідили стан, перспективи та особливості технологічної індустрії в усіх регіонах нашої держави. Згідно з результатами дослідження, Київ та Київська область займають найбільшу частку в обороті IT-галузі України – 41,5%. Повномасштабна війна змінила регіональну структуру ІТ-індустрії України: Львівська область стала осередком релокації та займає друге місце за кількістю зайнятих та за обсягом обороту. Частка Львівщини в обороті технологічної галузі – 16,1%. Унаслідок внутрішнього переміщення людей та бізнесу зі сходу зріс локальний оборот IT на півдні. Зокрема частка Дніпра в обороті IT-галузі – 8,3%, Одеси – 5,4%. А от для Харківщини релокація бізнесів та спеціалістів стала одним із найбільших викликів. Водночас за результатами сплачених податків у місцеві бюджети, реєстрацію ІТ-спеціалісти з Харківської області не змінили. Відтак, надходження ЄП у 2022 році в області зросли та залишаються на рівні у 2023. Технологічна галузь продовжує залишатися однією з ключових в українській економіці. Адже забезпечує значний обсяг валютних надходжень. Комп'ютерні послуги складають 41,5% загального обсягу експорту. Це дещо менше ніж торік, тоді було 45,5%. Однак, це досі найбільша частка серед інших послуг, що експортуються. Частка IT у внутрішньому валовому продукті становить 4,9%. А компанія, найнявши одного IT-фахівця, створює та зберігає 2,7 робочих місця. Водночас експорт IT-послуг зменшується. Згідно з даними IT Research Ukraine він імовірно становитиме 6,7-7,1 млрд дол. Відтак, 2023 рік стане першим за роки незалежності України, коли технологічна індустрія не покаже росту в порівнянні з минулим роком. Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків

Читайте також

