В Україні вже кодифікували понад 14 виробників оптоволоконних дронів

4 февраля 2025 г., 8:05

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АрміяInform, звертає увагу на слова командувача Сил безпілотних систем полковника Вадима Сухаревський в інтерв’ю Радіо Свобода щодо розвитку оптоволоконних БпЛА.

«Перші застосування таких дронів, якщо я не помиляюсь, ми зафіксували зі сторони противника ще на початку літа. Потім був певний занепад і зараз знов активна фаза. Це якраз етап холодної війни, коли гонка озброєння йде в розрізі того, що придумали щось ефективне, відповідно інша сторона придумає, як цьому протидіяти», — зазначив Вадима Сухаревський.

Він зазначив, що Україна має використати цю технологію в наших інтересах і знайти ефективний засіб боротьби з нею. «Озвучу наперед, що певні задумки і результати вже намічаються. Після шляху тестування і масштабування, я думаю, ми до цього дійдемо. Так, це насправді небезпечна зброя», заявив командувач СБС.

Вадим Сухаревський зауважив, що це, з одного боку, революційний підхід, оскільки всі системи РЕБ, на які витратили мільярди коштів, є неефективними проти FPV-дронів на оптоволокні. З іншого - цей засіб сковує окупантів у маневрі, тому шлях боротьби з ним може бути ефективним при побудові нормальної системи протидії.

«Наші хлопці вже вчаться, вони вже адаптуються до цих дронів. Так, на жаль, дорогою ціною. Що стосується нас, то тільки за крайні тижні різні відомства закодифікували вже більше 14 виробників оптоволоконних дронів з загальними параметрами від 10 до 15 км з котушками різного типу», — повідомив командувач СБС.

Також Вадима Сухаревський зазначив, що українським дипломатам треба просити партнерів про те, щоб обмежити постачання оптоволокна в росію.

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