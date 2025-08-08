В Україні стартують продажі Galaxy Fold7, Galaxy Flip7 та серії Galaxy Watch8

8 августа 2025 г., 16:35

Компанія Samsung Electronics Україна оголосила про старт продажів складаних смартфонів – Galaxy Fold7 і Galaxy Flip7, а також нової серії смартгодинників Galaxy Watch8.



Зазначено, Galaxy Fold7 та Flip7 – це новий стрибок в еволюції смартфонів. Це найтонші, найлегші й найінтелектуальніші пристрої складаної серії Galaxy. Завдяки потужній продуктивності та інтегрованому Galaxy AI, ці смартфони адаптуються до потреб користувача в реальному часі. Вони оснащені гнучкими екранами, професійними камерами та контекстно орієнтованим штучним інтелектом, відкриваючи нові можливості продуктивності, креативу та спілкування.



Galaxy Fold7 поєднує в собі найкращі досягнення Galaxy та розширює їхні можливості, забезпечуючи надзвичайний досвід використання на великому екрані. Смартфон дозволяє грати, стрімити, спілкуватися та створювати контент одночасно. Інтерфейс Galaxy AI адаптований до складаного формату: взаємодія із застосунками стала ще зручнішою. Gemini Live дозволяє поширити свій екран або взаємодіяти з камерою та природно спілкуватися зі штучним інтелектом. Наприклад, сфотографувавши місцеву традиційну страву під час подорожі, користувач може запитати в Gemini, в яких закладах подають цю страву.



Камера з роздільною здатністю 200 Мп гарантує професійну якість контенту. Функція Згенерованого редагування автоматично розпізнає перехожих на фоні й пропонує їх видалити – все це без необхідності вручну виділяти об’єкти. Пристрій отримав новий ефектний дизайн, що поєднує знайомі функції й новий рівень портативності.



Galaxy Flip7 – це поєднання флагманської потужності, штучного інтелекту й унікального стилю в компактному формфакторі. Завдяки зовнішньому екрану FlexWindow користувачі можуть виражати себе, отримувати сповіщення та залишатися на зв’язку – не відкриваючи смартфон. Flip7 змінює підхід до створення контенту – від ідеальних селфі до кінематографічного відео.



Інтерфейс Now Bar показує важливу інформацію прямо на FlexWindow – яка музика зараз грає, прогрес тренувань й навіть час прибуття таксі. За допомогою Gemini Live можна взаємодіяти з навколишнім світом за допомогою камери й отримувати поради у реальному часі – наприклад, щодо подорожей або стилю одягу. А FlexCam дозволяє знімати селфі, які автоматично покращуються у реальному часі. Портретна студія тепер розпізнає домашніх улюбленців й дозволяє перетворювати їх фото на мистецькі шедеври в один дотик.



Завдяки покращеним сенсорам та інтуїтивному інтерфейсу з елементами AI, годинники Galaxy Watch8 допомагають користувачам жити здоровіше та бути на зв’язку. Новий дизайн із динамічним кріпленням та ультратонкою подушкою забезпечує комфорт упродовж дня.



Завдяки сенсору BioActive, годинник відстежує ключові показники здоров’я в реальному часі – сон, стрес, активність, харчування – й надає миттєвий зворотний зв’язок. Вперше в смартгодиннику з’явився індекс антиоксидантів, що дозволяє за 5 секунд визначити рівень каротиноїдів в організмі.



Galaxy Fold7, Galaxy Flip7, Galaxy Watch8 та Galaxy Watch8 Classic вже доступні на сайті офіційного інтернет-магазину Samsung.com/ua.



Galaxy Fold7 доступний у кольорах: Сріблясто-блакитний, Глибокий чорний, Сріблясто-сірий за ціною від 84999 грн. Galaxy Flip7 доступний у кольорах: Сріблясто-блакитний, Глибокий чорний, Червоний корал за ціною від 49999 грн. Galaxy Flip7 FE – доступна версія складаного смартфона – представлений у чорному та білому кольорах за ціною 41999 грн.



Сріблясто-блакитний наразі є найпопулярнішим кольором у світі для Fold7 і Flip7 – він становить близько 40% усіх попередніх замовлень.



Galaxy Watch8: розміри 44 мм та 40 мм, кольори – графітовий та срібний за ціною 14999 грн. Galaxy Watch8 Classic: 46 мм, кольори – чорний та білий, ціна від 19999 грн. Galaxy Watch Ultra: титановий сірий, титановий срібний і новий титановий синій. Ціна – 28999 грн.



При покупці Fold7, Flip7 або Flip7 FE користувачі отримують безоплатний доступ на 6 місяців до Google AI Pro і 2 ТБ хмарного сховища.

