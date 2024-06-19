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В Україні понад 240 компаній у сфері штучного інтелекту

19 июня 2024 г., 17:35
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За заявою Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації України, зараз в країні налічується понад 240 компаній у сфері штучного інтелекту.

«Україна є домом для таких всесвітньовідомих AI-стартапів, як Grammarly, Preply та People ai. З 2019 року дві українські AI-компанії стали «єдинорогами», а три найбільші українські AI-стартапи оцінюються в понад $14.5 млрд.

За останні 10 років кількість спеціалістів у сфері штучного інтелекту і машинного навчання зросла у 5 разів, і зараз це 5200 професіоналів. Це шалений показник. Очікуємо, що це число виросте на 330% у наступні кілька років. Чим більше якісних кадрів, тим більше компаній та інноваційних AI-рішень.

Щоб збільшити кількість спеціалістів, потрібно перезавантажувати освіту. Зараз в Україні відкрито 106 навчальних програм зі штучного інтелекту. Ключовий крок для підготовки сильних спеціалістів — налагодження співпраці між університетами та AI-компаніями, щоб студенти мали доступ до практичних знань і досвіду» - зазначив Михайло Федорів.

Більше про інвестиції в AI-сектор, кроки держави для посилення сектору, а також виклики та можливості в розвитку ШІ можна дізнатися у спільному дослідженні Мінцифри, AI HOUSE та Roosh.

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