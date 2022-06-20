В Україні буде створена національна мережа електричних зарядних станцій

20 июня 2022 г., 13:30

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Першим кроком для реалізації проєкту створення національної мережі електричних зарядних станцій стало підписання 17 червня 2022 року Меморандуму про партнерство та взаємодію між ДП «НАЕК «Енергоатом» та АБ «Укргазбанк». Відповідно до положень меморандуму, сторони домовились розпочати спільну реалізацію проєкту з використанням фінансових можливостей Укргазбанку та виробничо-технічного потенціалу Енергоатом як найбільшого виробника електричної енергії в Україні.



«Сьогодні зроблений ще один важливий крок розвитку інфраструктури електричного транспорту та створення національної мережі зарядних станцій в Україні, визначені джерела фінансування для розбудови цієї мережі на території всієї країни», – зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко під час підписання документа. За його словами, реалізація цього проєкту також сприяє виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо декарбонізації: «Ми пришвидшуємо досягнення вуглецевої нейтральності економіки України, а також зменшення забруднення навколишнього природного середовища».



Своєю чергою президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін наголосив на важливості цього проєкту для розвитку компанії: «Сьогодні Енергоатом має значні резервні потужності для виробництва дешевої та чистої електроенергії, яка може постачатись також і на нові сегменти внутрішнього ринку, задовольнити зростальни потреби вітчизняних автомобільних перевізників у доступній електроенергії, швидкій та комфортній зарядці електричних автомобілів у будь-якому куточку України. Для Енергоатому це також і вихід на роздрібний ринок продажу електроенергії, що суттєво збільшить капіталізацію компанії».



Як зазначив заступник Голови правління Укргазбанку Денис Чернишов, фінансування проєктів, пов’язаних з ефективним використанням енергоресурсів та зменшення негативного впливу на довкілля були та залишаються одними з пріоритетних напрямків роботи банку. «Цей проєкт є вкрай важливим, як з точки зору розвитку інфраструктури електричного транспорту, так і у контексті забезпечення паливної безпеки держави шляхом впровадження інноваційних технологій та мінімізації шкоди навколишньому середовищу. Ми впроваджуємо дійсно масштабний проєкт, в якому вбачаємо одну з перших ластівок на шляху інноваційної трансформації транспортної інфраструктури України до Європейських екологічних стандартів. Особливо враховуючи, що атомна енергія – це низьковуглецеве джерело енергії, що відіграє важливу роль у запобіганні викидам CO2», – наголосив Денис Чернишов.



Зазначено, у 2021 році українці придбали 8,5 тисяч електрокарів. Це приблизно на 20% більше, ніж у 2020. Але у квітні-травні 2022 попит на електроавтомобілі в Україні зріс у 15 разів. Дефіцит пального та зростання цін на нього, викликані війною та знищенням нафтопереробної інфраструктури, змусив багатьох по-іншому подивитися на ці авто. Заправка «від розетки» сьогодні на порядок дешевша, ніж бензин, дизель чи газ.



Станом на 1 червня 2022 року в Україні зареєстровано 36 602 електроавтомобілі, щомісячний приріст парку електрокарів становить близько 800 автомобілів. Ця кількість буде динамічно збільшуватися – і через ціни на нафтопродукти, і через загальний тренд на екологічність.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист