В Twitter назревает переворот

3 марта 2020 г., 15:30

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Инвестиционная компания Elliott Management постепенно приобрела значительный пакет акций Twitter и планирует сместить Джека Дорси с поста CEO компании - у Elliott есть возможность выдвинуть 4 директоров в совет директоров и она собирается этим воспользоваться.

Честно говоря, не знал, что у Twitter, в отличие от подавляющего большинства компаний, нет двух классов акций.

Обычно — после IPO Google в 2004 году, — tech компании предусматривают выпуск обычных акций двух классов — один продаётся на бирже и имеют один голос на штуку, а другие остаются у основателей и дают до 10 голосов на штуку. Таким образом, основатели компании, владея небольшим количество акций, если считать по капиталу, обеспечивают себе либо контрольный, либо хотя бы блокирующий пакет голосов — причем, если они продают эти акции, они становятся обычными, с одним голосом на акцию.

У Twitter такого нет и Джек Дорси, владея чуть больше 2% акций, имеет и чуть больше 2% голосов и не может заблокировать такую попытку «переворота» в компании.

А причин, в целом, достаточно — периодически компания демонстрирует не лучшие результаты или принимает решения, которые вызывают критику, вроде недавнего запрета на политическую рекламу, Джек совмещает две должности CEO — Twitter и Square, — а недавно заявил, что планирует на полгода переехать в Африку и управлять компанией оттуда, что вызвало новую волну активизма среди инвесторов.

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