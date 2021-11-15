15 ноября 2021 г., 9:25

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В сети биткоина активировано обновление - крупнейшее за четыре года.



Обновление Taproot нацелено на обеспечение большей конфиденциальности и эффективности транзакций - и, что особенно важно, как отмечает CNBC, оно откроет новые возможности для работы со смарт-контрактами.



В отличие от обновления в 2017 году, сопровождавшегося идеологическим разногласием сторон, Taproot пользуется почти всеобщей поддержкой. Taproot разработал сооснователь Blockstream Грэгори Максвелл еще в 2018 году. В июне нынешнего года активацию новой версии системы поддержали 98% майнеров



Для работы с цифровыми подписями сейчас криптовалюта использует так называемый «алгоритм с эллиптической кривой» ECDSA, в новой версии планируется переход на алгоритм Шнорра. Сообщается, что это не приведет к большей анонимности для индивидуального биткойн-адреса в общедоступной цепочке блоков, но сделает простые транзакции неотличимыми от сложных и состоящих из нескольких подписей.



На практике это означает большую конфиденциальность, поскольку теперь ключи не будут иметь такой большой видимости в цепочке.



Нововведения меняют правила игры для смарт-контрактов, которые представляют собой самоисполняющиеся соглашения, которые хранятся в блокчейне. Смарт-контракты теоретически можно использовать практически для любых транзакций.



Taproot делает смарт-контракты дешевле и компактнее с точки зрения занимаемого ими места в блокчейне.



В настоящее время смарт-контракты могут быть созданы как на уровне основного протокола биткойна, так и в Lightning Network, платежной платформе, построенной на биткойнах, которая обеспечивает мгновенные транзакции.



Сегодня Ethereum доминирует как предпочтительный блокчейн для таких приложений, также называемых «dApps».



Многие наблюдатели напоминают про катастрофическую миграцию на новую версию в 2013 году, когда при обновлении произошла ошибка, в результате которой биткоин временно был разделен пополам.

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